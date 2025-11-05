Στην Κύπρο σήμερα η Κάγια Κάλας ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

Στην Κύπρο θα βρεθεί σήμερα για επαφές, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2026, η Ύπατη Εκπρόσωπος και επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Συγκεκριμένα, στις 4 το απόγευμα η κ. Κάλλας θα γίνει δεκτή στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στις 5:15 το απόγευμα, η Ύπατη Εκπρόσωπος αναμένεται να φτάσει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα υπογράψει το βιβλίο επισκεπτών. Θα ακολουθήσει κατ' ιδίαν συνάντησή της με τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν διμερείς διαβουλεύσεις. Ακολούθως, Κωνσταντίνος Κόμπος και Κάγια Κάλας θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα Εξωτερικών, Ανίτα Χίπερ, η Ύπατη Εκπρόσωπος πραγματοποιεί αυτή την επίσκεψη στο πλαίσιο της επερχόμενης Προεδρίας, αλλά και ως μέρος της συνεργασίας για κύρια θέματα, όπως η κατάσταση στη Γάζα, την Ουκρανία καθώς και η υποστήριξη που παρέχεται στο Κίεβο.