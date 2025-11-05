Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στην Κύπρο σήμερα η Κάγια Κάλας ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συγκεκριμένα, στις 4 το απόγευμα η κ. Κάλλας θα γίνει δεκτή στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στην Κύπρο θα βρεθεί σήμερα για επαφές, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2026, η Ύπατη Εκπρόσωπος και επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Συγκεκριμένα, στις 4 το απόγευμα η κ. Κάλλας θα γίνει δεκτή στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στις 5:15 το απόγευμα, η Ύπατη Εκπρόσωπος αναμένεται να φτάσει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα υπογράψει το βιβλίο επισκεπτών. Θα ακολουθήσει κατ' ιδίαν συνάντησή της με τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν διμερείς διαβουλεύσεις. Ακολούθως, Κωνσταντίνος Κόμπος και Κάγια Κάλας θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα Εξωτερικών, Ανίτα Χίπερ, η Ύπατη Εκπρόσωπος πραγματοποιεί αυτή την επίσκεψη στο πλαίσιο της επερχόμενης Προεδρίας, αλλά και ως μέρος της συνεργασίας για κύρια θέματα, όπως η κατάσταση στη Γάζα, την Ουκρανία καθώς και η υποστήριξη που παρέχεται στο Κίεβο.  

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα