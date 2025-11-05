Αριστίνδην υποψήφιος του ΔΗΚΟ στη Λάρνακα ο Ανδρέας Αποστόλου

Ικανοποίηση εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος για το ότι ο Ανδρέας Αποστόλου ενώνει τις δυνάμεις του με το Δημοκρατικό Κόμμα, ανακοινώνοντας την Τετάρτη την αριστίνδην υποψηφιότητά του στο ψηφοδέλτιο του κόμματος για την Επαρχία Λάρνακας στις Βουλευτικέ Εκλογές του 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΚΟ, η συνάντηση του κ. Παπαδόπουλου με τον κ. Αποστόλου πραγματοποιήθηκε σε «θετικό και εγκάρδιο κλίμα».

Το ΔΗΚΟ, αναφέρεται, συνεχίζει να ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό του με προσωπικότητες που ξεχωρίζουν για το ήθος, την προσφορά και την ενεργό παρουσία τους στην κοινωνία.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι ο Ανδρέας Αποστόλου έχει αποδείξει, τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής, ότι ενεργεί με ήθος, αφοσίωση και αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την επίλυση των προβλημάτων των συμπολιτών του και εξέφρασε την ικανοποίηση του για «το γεγονός ότι ο κ. Αποστόλου ενώνει τις δικές του δυνάμεις με τις δικές μας, για μια ισχυρή οικονομία, μια δίκαιη κοινωνία και μια ελεύθερη Κύπρο».

Όπως αναφέρεται, ο Ανδρέας Αποστόλου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο, τα στελέχη και κυρίως τους συνεπαρχιώτες του, φίλους και στελέχη του ΔΗΚΟ και εξέφρασε την ετοιμότητα να συμβάλει στη συνδιαμόρφωση του προεκλογικού προγράμματος του κόμματος για την Επαρχία Λάρνακας. Δήλωσε, ταυτόχρονα, βέβαιος για το μέλλον της συνεργασίας, μιας συνεργασίας που, όπως σημείωσε, κτίζεται με αλληλοσεβασμό και χωρίς αποκλεισμούς.