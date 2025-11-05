Θα είναι ο Μεχμέτ Ντανά ο διαπραγματευτής του Έρχιουρμαν στο Κυπριακό;

Το ενδεχόμενο να διοριστεί διαπραγματευτής της τουρκοκυπριακής πλευράς ο Μεχμέτ Ντάνα συζητείται έντονα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ενώ αυτή η εντύπωση τείνει να δημιουργηθεί και σε μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Διπλωματική πηγή δήλωσε στο politis.com.cy ότι δεν αποκλείεται τελικά ο νέος Τουρκοκύπριους ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν να αναθέσει στον Μεχμέτ Ντάνα τον ρόλο του διαπραγματευτή. Η εντύπωση αυτή δημιουργήθηκε λόγω και του γεγονότος ότι ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν έχει ακόμη διορίσει διαπραγματευτή, ενώ η πρώτη συνάντηση του κ. Έρχιουρμαν με τον νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Χασίμ Ντιάν πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Μεχμέτ Ντάνα.

Ο Μεχμέτ Ντάνα είναι διπλωμάτης του τουρκοκυπριακού «υπεξ» και υπήρξε μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του πρώην Τουρκοκύπριου ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Εκπροσώπησε τη «τδβκ» στη Νέα Υόρκη για πολλά χρόνια και είναι πρόσωπο γνωστό στον ΟΗΕ και στην ε/κ πλευρά. Μάλιστα είχε διοριστεί στη θέση του γενικού διευθυντή του «υπεξ» τον περασμένο Αύγουστο. Έχει δηλαδή το ίδιο περίπου προφίλ με τον διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς Μενέλαο Μενελάου.

Πάντως ο Μεχμέτ Ντάνα διορίστηκε πρόσφατα ως «υφυπουργός προεδρίας» από τον νέο Τ/κ ηγέτη Τουφάν Eρχιουρμάν και άρα δεν αποκλείεται να διοριστεί κάποιο άλλο πρόσωπο στη θέση του διαπραγματευτή. Μάλιστα μετά την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμαν υπήρξαν έντονες φήμες ότι ο νέος διαπραγματευτής της τουρκοκυπριακής πλευράς θα είναι ο Οζντίλ Ναμί.

Πηγή εντός της τ/κ κοινότητας ανέφερε στο politis.com.cy ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο ο κ. Έρχιουρμαν να διορίσει διαπραγματευτή μόνο όταν υπάρξουν προοπτικές για πραγματικές συνομιλίες στο Κυπριακό.