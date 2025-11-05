Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σορούς 15 Παλαιστίνιων κρατούμενων στο Ισραήλ λέει ότι παρέλαβε νοσοκομείο στη Γάζα

Το νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων που κρατούνταν σε φυλακές του Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός μεταξύ της ισραηλινής Κυβέρνησης και της Χαμάς.

«Η δέκατη σειρά με λείψανα Παλαιστίνιων μαρτύρων, δηλαδή 15 μάρτυρες», έφθασε «στο πλαίσιο της ανταλλαγής λειψάνων μεταξύ της παλαιστινιακής πλευράς και της ισραηλινής κατοχής», δήλωσε το νοσοκομείο, διευκρινίζοντας ότι 285 σοροί έχουν παραληφθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός στις 10 Οκτωβρίου.

Από τους 28 νεκρούς ομήρους που συμφώνησε η Χαμάς να επιστρέψει στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας, έχουν παραδοθεί έως τώρα 21 σοροί.

ΚΥΠΕ

