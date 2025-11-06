Πρώην στελέχη της Αλληλεγγύης στα ψηφοδέλτια του ΔΗΚΟ – Ποια ονόματα ακούγονται

Πέντε πρώην στελέχη της Αλληλεγγύης αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες το ΔΗΚΟ για τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών του 2026.

Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι θα υπάρχουν δύο πρώην στελέχη της Αλληλεγγύης στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λεμεσού. Τα ονόματα που ακούγονται είναι αυτά του Γιώργου Παπαδόπουλου και του Χρίστου Ιγνατίου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Κύπρο και επιδίκασε χρηματική αποζημίωση προς τον Γιώργο Γεωργίου για ηθική ζημιά διότι δεν υπήρχε νομοθετική διάταξη για τη ρύθμιση του ζητήματος που προέκυψε μετά τις εκλογές του 2016. Συγκεκριμένα η Ελένη Θεοχάρους εκλέχθηκε βουλευτής αλλά αποφάσισε να διατηρήσει την έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο και άρα έπρεπε η έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων να πάει στον Γιώργο Παπαδόπουλο που ήταν υποψήφιος επιλαχών στις βουλευτικές εκλογές του 2016 με το Κίνημα Αλληλεγγύης. Ωστόσο δεν υπήρχε νομοθετική διάταξη και έτσι η έδρα παρέμεινε κενή για αρκετό χρονικό διάστημα.

Λάρνακα, Αμμόχωστος και Κερύνεια

Ακούγεται επίσης έντονα το όνομα του Ηλία Ηλία για το ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λάρνακας, ο οποίος κατήλθε ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Λάρνακα με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα τουλάχιστον πρώην στέλεχος της Αλληλεγγύης θα συμπεριληφθεί στην επαρχία Κερύνειας και ακόμη ένα στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη το βράδυ ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανακοίνωσε ότι η θεολόγος Αρετή Δημοσθένους και ο Χρίστος Βακανάς θα είναι αριστίνδην υποψήφιοι βουλευτές στη Λεμεσό. Ενώ την Τετάρτη ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Ανδρέας Αποστόλου θα είναι αριστίνδην υποψήφιος με το ΔΗΚΟ στη Λάρνακα.