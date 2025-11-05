Ελεύθεροι οι δύο για την δολοφονία Δημοσθένους - «Χαστούκι» στην Αστυνομία από το Δικαστήριο

Αριστίνδην υποψήφιοι με το ΔΗΚΟ η Αρετή Δημοσθένους και ο Χρίστος Βακανάς (βίντεο)

Θα είναι υποψήφιοι του κόμματος στη Λεμεσό, δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος.

Δύο αριστίνδην υποψήφιους για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος κατά τα εγκαίνια των γραφείων του κόμματος στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε στο ακροατήριο ότι η θεολόγος Αρετή Δημοσθένους και ο Χρίστος Βακανάς θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στη Λεμεσό ως αριστίνδην υποψήφιοι. Σημειώνεται ότι ο Χρίστος Βακανάς είχε διεκδικήσει την προεδρία του ΕΟΑ Λεμεσού.

Κατά την εκδήλωση ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις υποψηφίων προερχόμενων από την Αλληλεγγύη η οποία προσχώρησε στο ΔΗΚΟ πριν λίγο καιρό.

Υπενθυμίζεται ότι και ο Ανδρέας Αποστόλου θα είναι υποψήφιος με το ΔΗΚΟ στη Λάρνακα για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

