Το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» ανακοίνωσε ο Χριστόφορος Τορναρίτης - «Αντίπαλο δέος» στους «νάρκισσους και ανάρμοστους»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χριστόφορος Τορναρίτης, δημιουργός της νέας πολιτικής κίνησης «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» προανήγγειλε την επίσημη κατάθεσή της μέχρι την ερχόμενη Τρίτη.

Στο μήνυμά του, ο κ. Τορναρίτης σε ειρωνικό ύφος καλεί το κοινό να «αγοράσει ποπ κορν, πατατάκια μπέικον και κούννες κολλητές», υπονοώντας ότι όσα πρόκειται να ακολουθήσουν θα έχουν θεαματικό χαρακτήρα.

«Αυτό που έρχεται δεν είναι κόμμα. Είναι επαναφορά συνείδησης και λογικής», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η νέα αυτή πολιτική προσπάθεια σκοπεύει να σταθεί ως «αντίπαλο δέος» απέναντι σε «ανώμαλους, ψυχοπαθείς, σοσιοπαθείς, νάρκισσους, ανάρμοστους και μέτρια κοινωνικά όντα».

Η ανάρτηση καταλήγει με τη φράση «Η αξιοπρέπεια σηκώνεται όρθια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» φιλοδοξεί να εκφράσει ένα ρεύμα αγανάκτησης.

 

