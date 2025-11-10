Ενίσχυση διμερούς συνεργασίας συζήτησαν ΠτΒ και νέα Πρέσβης Βραζιλίας

Την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Βραζιλίας-Κύπρου στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων συζήτησε τη Δευτέρα η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, κατά τη συνάντησή της με τη νέα Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας στην Κύπρο, Ana Maria de Souza Bierrenbach.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σώματος, κατά τη συνάντηση, σημειώθηκαν οι παραδοσιακά φιλικές σχέσεις Κύπρου-Βραζιλίας, στη βάση κοινών αρχών και αξιών και εκφράστηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω προώθησή τους, ειδικότερα στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, μέσω ενισχυμένης συνεργασίας και ανταλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Δημητρίου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η σύσταση πρόσφατα αντίστοιχων Ομάδων Φιλίας στα δύο κοινοβούλια θα συμβάλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως αναφέρεται, η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε εκτίμηση για τη στάση αρχών που τηρεί η Βραζιλία, όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα και στις προσπάθειες επίλυσής του, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Υπογράμμισε επίσης την προσήλωση της ε/κ πλευράς στον στόχο της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων προς επίτευξη λύσης, που θα οδηγήσει σε επανένωση της Κύπρου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η επόμενη διευρυμένη συνάντηση θα αποφέρει απτά αποτελέσματα, τονίζοντας, παράλληλα, ότι η τουρκική αξίωση για λύση «δύο κρατών», βρίσκεται εκτός του συμφωνημένου πλαισίου και δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή.

Σημειώνεται ότι από την πλευρά της, η Πρέσβης της Βραζιλίας επαναβεβαίωσε τη σταθερή θέση αρχών της χώρας της στο Κυπριακό και στις προσπάθειες επίλυσής του.

Επιπλέον, έκανε αναφορά στη στρατηγική θέση της Κύπρου, καθώς και στην επικείμενη ανάληψη από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), υπογραμμίζοντας συναφώς ότι η Κυπριακή Προεδρία αποτελεί σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Βραζιλίας-Κύπρου στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και για την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και της Κοινής Αγοράς του Νότου (Mercosur) εκφράζοντας την ελπίδα ολοκλήρωσης σύντομα της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών, ενδεχομένως επί Κυπριακής Προεδρίας.

Αντηλλάγησαν, τέλος, απόψεις επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η ενίσχυση της γυναικείας εκπροσώπησης στην πολιτική και οι οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε όλο τον κόσμο, τα οποία, όπως τονίστηκε χρήζουν συλλογικών και αποφασιστικών δράσεων, στη βάση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ/