Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Το Άλμα καταθέτει προτάσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Άλμα καταθέτει τις θέσεις του για τη φορολογική μεταρρύθμιση ζητώντας προοδευτική κλιμάκωση στη φορολόγηση μερισμάτων, απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, μείωση έμμεσης φορολογίας σε βασικά αγαθά για άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών, φορολόγηση μεγάλης και αδρανούς ακίνητης περιουσίας, με αντιστάθμισμα κοινωνική στέγαση, ψηφιακό σύστημα MyData, όπως στην Ελλάδα, για δραστικό περιορισμό φοροδιαφυγής και ενίσχυση της ΜΟΚΑΣ με μετατροπή της σε Ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή.

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι η φορολογία δεν είναι τιμωρία αλλά το τίμημα που καταβάλλουμε για να ζούμε σε μια αξιοπρεπή κοινωνία, προσθέτοντας ότι "οι χώρες με τη μεγαλύτερη ευημερία και τους υψηλότερους δείχτες ευτυχίας των πολιτών τους (π.χ. Σκανδιναβικές) είναι αυτές που έχουν τα πιο υψηλής ποιότητας δημόσια αγαθά, χρηματοδοτούμενα από τη φορολογία".

Σύμφωνα με το Άλμα, όταν οι φόροι είναι δίκαιοι, προοδευτικοί και αξιοποιούνται σωστά από ένα έντιμο και αποτελεσματικό κράτος τότε ενισχύεται η μεσαία τάξη, στηρίζονται οι ευάλωτοι, χρηματοδοτούνται σχολεία, υγεία, περιβάλλον, και ασφάλεια και η οικονομία αναπτύσσεται με σταθερότητα ενώ όταν το σύστημα φτιάχνεται για τους λίγους, το πληρώνουν οι πολλοί.

ΚΥΠΕ

Tags

Οδυσσέας ΜιχαηλίδηςΦΟΡΟΛΟΓΙΑΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙΑΛΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα