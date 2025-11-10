Το Άλμα καταθέτει προτάσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Το Άλμα καταθέτει τις θέσεις του για τη φορολογική μεταρρύθμιση ζητώντας προοδευτική κλιμάκωση στη φορολόγηση μερισμάτων, απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, μείωση έμμεσης φορολογίας σε βασικά αγαθά για άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών, φορολόγηση μεγάλης και αδρανούς ακίνητης περιουσίας, με αντιστάθμισμα κοινωνική στέγαση, ψηφιακό σύστημα MyData, όπως στην Ελλάδα, για δραστικό περιορισμό φοροδιαφυγής και ενίσχυση της ΜΟΚΑΣ με μετατροπή της σε Ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή.

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι η φορολογία δεν είναι τιμωρία αλλά το τίμημα που καταβάλλουμε για να ζούμε σε μια αξιοπρεπή κοινωνία, προσθέτοντας ότι "οι χώρες με τη μεγαλύτερη ευημερία και τους υψηλότερους δείχτες ευτυχίας των πολιτών τους (π.χ. Σκανδιναβικές) είναι αυτές που έχουν τα πιο υψηλής ποιότητας δημόσια αγαθά, χρηματοδοτούμενα από τη φορολογία".

Σύμφωνα με το Άλμα, όταν οι φόροι είναι δίκαιοι, προοδευτικοί και αξιοποιούνται σωστά από ένα έντιμο και αποτελεσματικό κράτος τότε ενισχύεται η μεσαία τάξη, στηρίζονται οι ευάλωτοι, χρηματοδοτούνται σχολεία, υγεία, περιβάλλον, και ασφάλεια και η οικονομία αναπτύσσεται με σταθερότητα ενώ όταν το σύστημα φτιάχνεται για τους λίγους, το πληρώνουν οι πολλοί.

ΚΥΠΕ