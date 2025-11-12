Αντιδράσεις προκαλεί η πρόταση νόμου Γεωργιάδη - Παντελίδη για τροποποίηση ορισμών «γυναίκας» και «φύλου»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί πρόταση νόμου που συζητήθηκε την Τετάρτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, και η οποία τροποποιεί τους ορισμούς των λέξεων «γυναίκα» και «φύλο» στη νομοθεσία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Όπως υποστηρίζουν οι εισηγητές της, η τροποποίηση είναι αναγκαία για να καταστούν οι όροι αυτοί συμβατοί με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1385 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Την πρόταση συνυπογράφουν οι Βουλευτές Χάρης Γεωργιάδης (ΔΗΣΥ) και Χρύσης Παντελίδης (ΔΗΚΟ).

Σε δηλώσεις του, μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, υποστήριξε ότι «η κοινή λογική έχει εγκαταλειφθεί» και πως «οι αυτονόητοι ορισμοί έχουν χάσει το νόημά τους».

Ανέφερε πως το φύλο προσδιορίζεται από τη φυσιολογία και τη βιολογία του ανθρώπινου σώματος και δεν αποτελεί στοιχείο επιλογής ή αυτοπροσδιορισμού. Πρόσθεσε ότι το ΕΛΑΜ στηρίζει οποιαδήποτε πρωτοβουλία "που επαναφέρει τα πράγματα στη φυσική τάξη, βάσει της πραγματικής βιολογίας».

Η Βουλευτής Λευκωσίας, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, είπε ότι η πρόταση αφαιρεί βασικά δικαιώματα από τα τρανς άτομα και «βασίζεται σε θεμελιώδη παραπλάνηση».

«Οι εισηγητές ισχυρίζονται ότι εναρμονίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ στην πραγματικότητα την παραβιάζουν κατάφωρα», είπε, σημειώνοντας ότι η Οδηγία 2024/1385 και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ρητά προστατεύουν τα τρανς και διεμφυλικά άτομα από διακρίσεις.

Η κ. Ατταλίδου επεσήμανε ότι η πρόταση παραβιάζει το Σύνταγμα, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας,

«Η προστασία των γυναικών δεν χτίζεται στερώντας δικαιώματα από άλλους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πρόταση "εργαλειοποιεί τα ζητήματα ισότητας", ενόψει εκλογών.

Ο εκπρόσωπος της ACCEPT Κύπρου, Στέφανος Ευαγγελίδης, χαρακτήρισε την πρόταση νομικά ασύμβατη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Όπως ανέφερε, η ίδια η Οδηγία και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης περιλαμβάνουν ρητά ότι οι γυναίκες περιλαμβάνουν και τρανς ή ίντερσεξ άτομα, καθώς και γυναίκες από ευάλωτες ομάδες.

Ο κ. Ευαγγελίδης εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ενώ όλοι οι θεσμοί, Επίτροπος Ισότητας, Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Νομική Υπηρεσία, Υπουργείο Δικαιοσύνης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ήταν ξεκάθαροι ότι η πρόταση νοσεί, οι δύο Βουλευτές επιμένουν.

Προειδοποίησε ότι αν η αλλαγή προχωρήσει, η Κύπρος θα βρεθεί αντιμέτωπη με προβλήματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ενώ κάλεσε τους Βουλευτές να "διαβάζουν περισσότερο" και να "ακολουθούν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις" της χώρας.

Η εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος της ΠΟΓΟ, Ελένη Ευαγόρου, εξέφρασε απορία για το κίνητρο πίσω από την κατάθεση της πρότασης.

«Αναρωτιόμαστε ποιό είναι το κοινωνικό έρεισμα που έφερε ενώπιόν μας αυτή την πρόταση νόμου», είπε, επισημαίνοντας ότι τα πραγματικά προβλήματα των γυναικών αφορούν την ελλιπή στήριξη από τις δομές και τις δυσκολίες στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, όχι το αν προστατεύονται ή όχι τα τρανς άτομα.

Η κ. Ευαγόρου ανέφερε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια μόνον ένα τρανς άτομο έχει εξυπηρετηθεί από δομές καταπολέμησης της έμφυλης βίας, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα που να δικαιολογεί τη δημιουργία διαχωρισμού ή σύγκρουσης.

