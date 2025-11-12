Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα για συνάντηση με Ερντογάν ο Τουφάν Έρχιουρμαν

Στην Άγκυρα μεταβαίνει το βράδυ της Τετάρτης ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, για συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν, στην πρώτη του επίσκεψη στην Τουρκία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «προεδρίας», το πρόγραμμά του αύριο, Πέμπτη, περιλαμβάνει κατάθεση στεφάνου στο μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ (Ανίτκαμπιρ), πριν την έναρξη των επαφών του.

Τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα συνοδεύουν η σύζυγός του και συνεργάτες του. Η επιστροφή του στα κατεχόμενα έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Πέμπτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ