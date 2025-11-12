Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα για συνάντηση με Ερντογάν ο Τουφάν Έρχιουρμαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα συνοδεύουν η σύζυγός του και συνεργάτες του. Η επιστροφή του στα κατεχόμενα έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Πέμπτης.

Στην Άγκυρα μεταβαίνει το βράδυ της Τετάρτης ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, για συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν, στην πρώτη του επίσκεψη στην Τουρκία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «προεδρίας», το πρόγραμμά του αύριο, Πέμπτη, περιλαμβάνει κατάθεση στεφάνου στο μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ (Ανίτκαμπιρ), πριν την έναρξη των επαφών του.

Τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα συνοδεύουν η σύζυγός του και συνεργάτες του. Η επιστροφή του στα κατεχόμενα έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Πέμπτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα