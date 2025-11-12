Στην Άγκυρα ο Τουφάν Έρχιουρμαν - Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης

Στην Άγκυρα έφθασε ο νέος Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσημη επίσκεψη μετά την επικράτηση του στις «εκλογές».

Ο Έρχιουρμαν ταξίδεψε από τη Λευκωσία προς την τουρκική πρωτεύουσα, ύστερα από πρόσκληση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο αεροδρόμιο της Άγκυρας τον υποδέχθηκαν ανώτεροι αξιωματούχοι της τουρκικής Προεδρίας και του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και ο «πρέσβης» του ψευδοκράτους στην Άγκυρα, Ισμέτ Κορούκογλου.

Πρόγραμμα επαφών στην τουρκική πρωτεύουσα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Έρχιουρμαν θα ξεκινήσει την Πέμπτη με επίσκεψη στο μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, όπου θα καταθέσει στεφάνι και θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή στις 10:00 π.μ.

Ακολούθως θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, ενώ το μεσημέρι θα παρακαθίσει σε γεύμα εργασίας με τον Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Το απόγευμα θα επισκεφθεί την «πρεσβεία» του ψευδοκράτους στην Άγκυρα και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο για την τελετή υποδοχής.

Θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν και στη συνέχεια δείπνο εργασίας με τις δύο αντιπροσωπείες. Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ ο Έρχιουρμαν αναμένεται να επιστρέψει στη Λευκωσία το ίδιο βράδυ.

Επίσκεψη σε κρίσιμη χρονική συγκυρία

Η επίσκεψη Έρχιουρμαν στην Άγκυρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πραγματοποιείται λίγο πριν από τη νέα φάση επαφών που αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο υπό την αιγίδα της Ειδικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν Κουέγιαρ.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να συγκληθεί άτυπη συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό, με τη συμμετοχή των δύο πλευρών και των τριών εγγυητριών δυνάμεων – Τουρκίας, Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου – με στόχο την επιβεβαίωση της πολιτικής βούλησης και τον καθορισμό του πλαισίου για πιθανή επανέναρξη διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με πηγές της «προεδρίας», η επίσκεψη έχει «ειδική σημασία για την ενίσχυση των αδελφικών δεσμών μεταξύ Τουρκίας και του ψευδοκράτους και για την επιβεβαίωση της στήριξης στη «λαϊκή κυριαρχία του τ/κ λαού».