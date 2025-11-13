Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Καλώς ορίσατε στην Τουρκία»: Θερμή υποδοχή στον Έρχιουρμαν με γιγαντοοθόνη σε κεντρικό δρόμο

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση του Τουφάν Έρχιουρμαν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

 

Με το μήνυμα «Καλώς ήρθατε στην Τουρκία» σε γιγαντοοθόνες στην εθνική οδό Ικονίου υποδέχτηκε η τουρκική προεδρία τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην Τουρκία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η ώρα 15:00 άρχισε η κρίσιμη συνάντηση του κ. Έρχιουρμαν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία θα επικεντρωθεί στο Κυπριακό και τις μελλοντικές σχέσεις της «τδβκ» και της Τουρκίας. Μετά τη συνάντηση οι κ.κ. Έρχιουρμαν και Ερντογάν θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με την Kıbrıs Postası, o Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε με επίσημη τελετή τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Θερμή υποδοχή

Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε στα τ/κ ΜΜΕ η θερμή υποδοχή που έτυχε ο νέος Τ/κ ηγέτης από την τουρκική προεδρία, με γιγαντοοθόνη στο κτίριο της Τουρκικής Προεδρικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών, που βρίσκεται σε ένα από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Άγκυρας, την εθνική οδό Ικονίου, η οποία εκτείνεται τόσο στην περιοχή των Υπουργείων όσο και στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη γιγαντοοθόνη υπάρχει το μήνυμα «Καλώς ήρθατε στην Τουρκία», μαζί με τις φωτογραφίες του Τούρκου προέδρου και του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Τα τ/κ ΜΜΕ ερμηνεύουν αυτή την υποδοχή ως μια ένδειξη του επίσημου χαρακτήρα της επίσκεψης και τη στενή συνεργασία μεταξύ της «τδβκ» και της Τουρκίας.

Στο μεταξύ, η επίσκεψη του κ. Έρχιουρμαν δεν βρίσκεται στις κύριες ειδήσεις των τουρκικών ΜΜΕ.

Tags

ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝΤΟΥΡΚΙΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

