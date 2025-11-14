Θετικός ο Γερμανός καγκελάριος στην πρόταση Χριστοδουλίδη για Κυπριακό

Θετική ήταν η ανταπόκριση του Γερμανού Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς σε συγκεκριμένη πρόταση που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για συμβολή της Γερμανίας σε μια προσπάθεια που θα αφορά το Κυπριακό κατά την Κυπριακή Προεδρία ΕΕ.

Αυτό δήλωσε ο κ. Μερτς, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, κατά τη διάρκεια κοινής διάσκεψης Τύπου, που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες μετά από συνάντηση που είχαν στην Καγκελαρία, στο Βερολίνο.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στη Γερμανία για την ετοιμότητά της να διαδραματίσει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στο Κυπριακό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Βίντεο: Ανταπόκριση του Στέφανου Ευριπίδου από Βερολίνο