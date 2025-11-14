Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Θετικός ο Γερμανός καγκελάριος στην πρόταση Χριστοδουλίδη για Κυπριακό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι δύο ηγέτες μετά από συνάντηση που είχαν στην Καγκελαρία, στο Βερολίνο παραχώρησαν κοινή διάσκεψη Τύπου.

Θετική ήταν η ανταπόκριση του Γερμανού Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς σε συγκεκριμένη πρόταση που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για συμβολή της Γερμανίας σε μια προσπάθεια που θα αφορά το Κυπριακό κατά την Κυπριακή Προεδρία ΕΕ.

Αυτό δήλωσε ο κ. Μερτς, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, κατά τη διάρκεια κοινής διάσκεψης Τύπου, που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες μετά από συνάντηση που είχαν στην Καγκελαρία, στο Βερολίνο.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στη Γερμανία για την ετοιμότητά της να διαδραματίσει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στο Κυπριακό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Βίντεο: Ανταπόκριση του Στέφανου Ευριπίδου από Βερολίνο

Tags

ΓΕΡΜΑΝΙΑΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα