Έρχιουρμαν: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον Χριστοδουλίδη πριν αρχίσουμε τις συνομιλίες στο Κυπριακό

Η τ/κ πλευρά δεν αποχώρησε ποτέ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είπε το Σάββατο ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να συζητηθούν έως ότου ωριμάσουν οι συνθήκες για τις διαπραγματεύσεις.

Οι αναφορές Έρχιουρμαν έγιναν στο πλαίσιο στρατιωτικής παρέλασης στην κατεχόμενη Λευκωσία, για την 42η επέτειο της παράνομης και μονομερούς ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Την τουρκική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος είπε ότι ο δρόμος για τη λύση περνάει από την αναγνώριση της «κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος» των Τουρκοκυπρίων.

Η ισότητα, η ελευθερία, η υπεροχή του δικαίου, η δημοκρατία, η ευημερία, η ασφάλεια και η ειρήνη είναι δικαιώματα όλων των λαών, όπως και του «τ/κ λαού» είπε στην ομιλία του ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Μίλησε για αποφασιστικότητα ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο ψευδοκράτος, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία να συνεχίσουν την αναζήτηση λύσεων για την επίτευξη μόνιμης σταθερότητας και ειρήνης στο νησί και στην περιοχή.

Μιλώντας στην παρέλαση, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι, εδώ και πολύ καιρό δεν πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις για επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό και αναφέρθηκε στις «πολύ σοβαρές και ανησυχητικές εξελίξεις στην περιοχή» αλλά και στις «ανεύθυνες» κατά την έκφρασή του, αποφάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενίσχυση του στρατιωτικού εξοπλισμού και την υπογραφή στρατιωτικών συμφωνιών. Ισχυρίστηκε ότι οι Τ/κ αγνοήθηκαν και παραγκωνίστηκαν σε πολλά θέματα που αφορούσαν την εξέλιξη της κατάστασης στο νησί και στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, υποστήριξε ότι η τ/κ πλευρά δεν αποχώρησε ποτέ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και «δεν θα το κάνει ούτε στο μέλλον», προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να συζητηθούν έως ότου ωριμάσουν οι συνθήκες για τις διαπραγματεύσεις.

"Εάν υπάρχει ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων με στόχο την εξεύρεση μιας ολοκληρωμένης λύσης, θα είμαστε εκεί. Εάν αυτό το τραπέζι δεν έχει ακόμη στηθεί, θα είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής των δύο λαών του νησιού, την εδραίωση της εμπιστοσύνης, τη δημιουργία ενός κλίματος λύσης και την προαγωγή συνεργασιών και λύσεων που θα συμβάλουν στη μελλοντική λύση, στο πλαίσιο της αρχής του αμοιβαίου οφέλους", είπε.

Συνεχίζοντας, επανέλαβε τη θέση ότι, οι Τ/κ αποτελούν «έναν από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους αυτού του νησιού» και ότι όσο δικαίωμα κυριαρχίας έχουν οι Ε/κ σε αυτό το νησί, άλλο τόσο έχουν και οι Τ/κ. Δεν θα επιτρέψουν οι Τ/κ την παραβίαση ή την παράβλεψη των δικαιωμάτων τους αναφορικά με την κυριαρχία και ισότητά τους, συμπλήρωσε.

Είπε ακόμα ότι, δεν είναι αποδεκτό να λαμβάνονται αποφάσεις «χωρίς τη βούληση και των Τ/κ» σε θέματα όπως η ασφάλεια, η ενέργεια, οι θαλάσσιες ζώνες, οι υδρογονάνθρακες και οι εμπορικοί δρόμοι, αναφέροντας ότι οι τομείς αυτοί αποτελούν «κοινές ζώνες αρμοδιότητας στο νησί».

Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Ε/κ αλλά «δεν θα ανεχθούμε ποτέ την παραβίαση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του δικού μας λαού», είπε ο Τουφάν Έρχιουρμαν προσθέτοντας ότι οι Τ/κ δεν απαιτούν περισσότερα από όσα δικαιούται, δεν επιδιώκουν τα δικαιώματα κανενός άλλου, «αλλά δεν αποδέχεται ποτέ λιγότερα από όσα δικαιούται. Η λύση του προβλήματος είναι, φυσικά, ο διάλογος, η διπλωματία και οι διαπραγματεύσεις».

Σε ομιλία του πριν την έναρξη της παρέλασης, ο κ. Γιλμάζ είπε ότι το ψευδοκράτος αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος του μεγάλου τουρκικού έθνους» και δεν θα σταματήσουν να υποστηρίζουν «την κυριαρχία και την ελευθερία τους».

Αναφέρθηκε στην «θετική στάση» απέναντι σε συνεργασίες που θα μπορούσαν να ωφελήσουν όλους τους κατοίκους του νησιού, με βάση την «ισότιμη πολιτική κυριαρχία» και είπε ότι αναμένουν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στους τομείς που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Εξέφρασε ακόμα τη στήριξη της χώρας του της «Μητέρας Πατρίδας και εγγυήτριας χώρας», όπως είπε, στους Τουρκοκύπριους που «στάθηκε δίπλα τους στις 20 Ιουλίου 1974 και στις 15 Νοεμβρίου 1983».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό υποστήριξε ότι η τ/κ πλευρά πάντα είναι ειλικρινής στις διαπραγματεύσεις και «παρά τις πιέσεις και τις αδικίες, δεν εγκαταλείψαμε την αναζήτηση της ειρήνης και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα στο οποίο οι δύο κοινότητες του νησιού θα μπορούσαν να συνυπάρξουν σε ισότιμη βάση».

Επανάλαβε τη θέση ότι «ο δρόμος για μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση στο νησί περνάει από την αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα των δικαιωμάτων των Τ/κ, δηλαδή της αναγνώρισης της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος» και είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει το «κοινό εθνικό μας ζήτημα».

Αναφέρθηκε ακόμα στην οικονομική στήριξη της Τουρκίας προς το ψευδοκράτος με επενδύσεις και έργα, σημειώνοντας την υπογραφή «οικονομικών πρωτοκόλλων και συμφωνιών».

Πηγή: ΚΥΠΕ