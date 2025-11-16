Ιδού οι 19 υποψήφιοι βουλευτές του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία - Στο ψηφοδέλτιο και ο παρουσιαστής της εκπομπής «24 Ώρες Μαζί»

Τους δεκαοκτώ υποψήφιους/ες του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία για την επαρχία Λευκωσίας εξέλεξε σήμερα Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λευκωσίας - Κερύνειας.

Σημειώνεται ότι ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου βάσει των Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος εξαιρείται της διαδικασίας.

Μετά από μυστική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 336 άτομα, εκλέγηκαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

1. Στεφάνου Στέφανος: Είναι 60 ετών, κατάγεται από τον Γερόλακκο και διαμένει στο Γέρι. Είναι Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ και Βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία.

2. Ανδρέου Μαρίνα: Είναι 32 χρονών, κατάγεται από το Κοντεμένο Κερύνειας και διαμένει στον Στρόβολο. Είναι Κοινωνικός Λειτουργός και Εικαστικός. Είναι Επικεφαλής του Γραφείου του ΑΚΕΛ για Άτομα με Αναπηρία και αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

3. Αργυρίδης Μάριος: Είναι 57 χρονών, κατάγεται από τη Γαλάτα και διαμένει στον Αρχάγγελο Λακατάμειας. Είναι Λογιστής και Σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λακατάμειας και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας.

4. Δαμιανού Άριστος: Είναι 53 χρονών, κατάγεται από την Αμμόχωστο και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος. Είναι Βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία. Είναι μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ.

5. Ευαγόρου Ελένη: Είναι 37 χρονών, κατάγεται από τον Φαρμακά και διαμένει στο Τσέρι. Είναι Διευθύνουσα Προγραμμάτων του ΣΥΚΕΣΟ και Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας. Είναι Κεντρική Οργανωτική Γραμματέας της ΠΟΓΟ και μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

6. Θωμά Θωμάς: Είναι 42 χρονών, κατάγεται από το Καλό Χωριό και διαμένει στη Λακατάμεια. Είναι Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚΑ Λευκωσίας – Κερύνειας και μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι Επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία στον Δήμο Λακατάμειας.

7. Κούλας Σεβήρος. Είναι 35 χρονών, κατάγεται από την Αγλαντζιά και διαμένει στο Γέρι. Είναι Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ και μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας.

8. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος: Είναι 46 χρονών, κατάγεται από το Ακάκι και διαμένει στην Αγλαντζιά. Είναι Δημοσιογράφος. Είναι Αρχισυντάκτης και παρουσιαστής της εκπομπής «24 Ώρες Μαζί». Έχει εθελοντική και κοινωνική δράση εντός και εκτός Κύπρου.

9. Κωνσταντίνου Χριστίνα: Είναι 42 χρονών, κατάγεται από τη Λεμεσό και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι Ηθοποιός, Σεναριογράφος, Εμψυχώτρια Θεατρικών Εργαστηρίων και Καθηγήτρια Ορθοφωνίας και Ελληνικών σε ξενόγλωσσους. Είναι Γραμματέας της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ.

10. Λουκαΐδης Γιώργος: Είναι 57 χρονών, κατάγεται από το Πυρόι Λευκωσίας και διαμένει στην Αγλαντζιά. Είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία και Πρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ.

11. Μάτσας Ορέστης: Είναι 32 χρονών, κατάγεται από την Πάφο και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι μέλος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής της Κοινωνικής Συμμαχίας.

12. Πολυκάρπου Χάρης: Είναι 42 χρονών, κατάγεται από τον Γερόλακκο και διαμένει στην Παλουριώτισσα. Εργάζεται ως Οικονομολόγος στην Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι μέλος της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

13. Τριμιθιώτη Μαριλένα: Είναι 46 χρονών, κατάγεται από τη Λευκωσία και διαμένει στην Έγκωμη. Είναι Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου σε Δημόσιο Νοσηλευτήριο. Είναι μέλος του Τομέα Υγείας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι Πρόεδρος του Κλάδου Νοσοκομειακών Εργαστηρίων ΠΑΣΥΔΥ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΔΥ.

14. Χαραλάμπους Βάκης: Είναι 39 χρονών, κατάγεται και διαμένει στο Δάλι. Είναι Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης του ΑΚΕΛ. Είναι μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής του Γραφείου Ενέργειας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Είναι κάτοχος πτυχίων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Επιστημών.

15. Χατζηανδρέου Άντρη Δρ.: Είναι 44 χρονών, κατάγεται και διαμένει στη Λευκωσία. Είναι Καλλιτέχνης – Πιανίστα, Διευθύντρια του Κέντρου Ισότητας και Συμπερίληψης του Πανεπιστημίου Λεμεσού. Είναι Καθηγήτρια Πιάνου και Εκπαιδευτικός στο Μουσικό Σχολείο Λευκωσίας. Είναι Εθνική Αντιπρόσωπος στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης Διαφορετικότητας. Συμμετέχει στην Κοινωνική Συμμαχία.

16. Χατζηπαύλου (Λιασή) Αυγή: Είναι 36 χρονών, κατάγεται και διαμένει στην Έγκωμη. Είναι Μουσικός – καθηγήτρια πιάνου, φωνητικής και ανώτερων θεωρητικών. Εργάζεται σε Μουσικό Τμήμα Ωδείου.

17. Χριστοφίδης Χρίστος: Είναι 51 χρονών, κατάγεται από τη Μόρφου και διαμένει στην Παλουριώτισσα. Είναι Βουλευτής του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία. Είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής του Γραφείου Παιδείας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

18. Χρυσάνθου Κωνσταντίνα: Είναι 25 χρονών, κατάγεται από τον Λάρνακα της Λαπήθου και διαμένει στο Δάλι. Είναι Δικηγόρος / Νομικός. Είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και Επικεφαλής του Πολιτιστικού Γραφείου του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ.

19. Χρυσοβιτσιώτη Ιωάννα: Είναι 23 χρονών. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο University of Oxford. Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ και μέλος της Γραμματείας του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ. Έχει πτυχίο Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας.

Οι υποψήφιοι/ες που έχουν εκλεγεί από την Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λευκωσίας- Κερύνειας, όπως και από τις Συνδιασκέψεις στις άλλες επαρχίες, θα τεθούν προς επικύρωση ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος στο τέλος του μήνα.