Στο ακουστικό για τα Ηνωμένα Έθνη Χριστοδουλίδης - Έρχιουρμαν

Την εκτίμηση ότι «θα ξεκαθαρίσουν αρκετά», ειδικότερα σε σχέση με το πώς προχωρούμε σε σχέση με το Κυπριακό, εξέφρασε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης σχετικά με τη συνάντησή του με τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν. Ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα ανακοινώσουν σήμερα λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση.

Σε δηλώσεις του μετά το μνημόσυνο πεσόντων και θανόντων στελεχών του Κυπριακού Στρατού στη Λευκωσία και κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές του Τουρκοκύπριου ηγέτη για το Κυπριακό κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι έχει ακούσει «πολύ προσεκτικά» τι έχει λεχθεί αλλά ότι ένα τέτοιο θέμα δεν μπορεί να εξαντλείται ή να χαρακτηρίζεται από δημόσιες δηλώσεις.

«Έχω ακούσει πολύ προσεκτικά τις δηλώσεις του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, όπως και τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, κατά τη διάρκεια της πρόσφατής τους συνάντησης στην Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε ότι το Κυπριακό είναι ένα εθνικό θέμα, πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, την πιο σημαντική για την πατρίδα μας και σίγουρα η μεγάλη μας προσπάθεια για τερματισμό της κατοχής, για επανένωση, δεν μπορεί να εξαντλείται ή να χαρακτηρίζεται από δημόσιες δηλώσεις», είπε.

Σημείωσε ότι, τη Δευτέρα (σ.σ. σήμερα), τα Ηνωμένα Έθνη θα προχωρήσουν σε ανακοίνωση σε σχέση με την πρώτη συνάντηση του ιδίου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. «Μια πρώτη συνάντηση, την οποία θεωρώ ως ιδιαίτερα σημαντική, γιατί, μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης που θα γίνει, θεωρώ ότι θα ξεκαθαρίσουν αρκετά, ειδικότερα σε σχέση με το πώς προχωρούμε, με έναν και μοναδικό στόχο, την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017, με στόχο την επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου», πρόσθεσε.

«Άρα, να μου επιτρέψετε, ως ένδειξη και της σοβαρότητας, της υπευθυνότητας με την οποία προσεγγίζουμε αυτή τη μεγάλη εθνική υπόθεση, να μην σχολιάσω δημόσια τα όσα έχουν λεχθεί», είπε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλές αναφορές που μπορεί να σχολιάσει. «Επικεντρώνομαι στην ουσία, επικεντρώνομαι στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί και εκεί, θεωρώ, θα ξεκαθαρίσουν αρκετά», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά Έρχιουρμαν σε σχέση με προϋποθέσεις που θέτει για επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «έχω απαντήσεις για όλα τα θέματα. Αλλά, επαναλαμβάνω, ως ένδειξη σοβαρότητας, με την οποία προσεγγίζουμε το θέμα, δεν θα κάνω δημόσια διαπραγμάτευση». Αν, πραγματικά, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και η Τουρκία επιθυμούν επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, «τότε, θα υπάρξει πρόοδος», είπε. «Αν επιθυμούν με οποιονδήποτε τρόπο ή αν έχουν άλλους στόχους, σίγουρα δεν θα είναι θετικές οι εξελίξεις. Αλλά, επαναλαμβάνω, εμείς πρωτίστως, και είναι υποχρέωσή μας, είναι η δική μας πατρίδα υπό κατοχή, οφείλουμε να είμαστε σοβαροί, οφείλουμε να δείχνουμε αυτή τη σοβαρότητα μέσα από τις καθημερινές μας κινήσεις και αυτό πράττουμε», σημείωσε. Και σίγουρα, συνέχισε, δεν θα λυθεί το Κυπριακό μέσα από δημόσια διαπραγμάτευση, «να απαντήσω σήμερα στον κ. Ερντογάν ή στον Τουρκοκύπριο ηγέτη και να υπάρξει αυτή η συνέχεια».

Στο μεταξύ, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, στον επιμνημόσυνό του λόγο στο ετήσιο μνημόσυνο του αγωνιστή της ΕΟΚΑ 1955-’59 και ιδρυτή της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Θεσσαλονίκης, Κυριάκου Μάτση, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είναι έτοιμος να συναντηθεί και να συνομιλήσει με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, αρκεί η προσπάθεια να μην εκφεύγει από το συμφωνημένο πλαίσιο. Ανέφερε επίσης ότι «προσβλέπουμε στην κάθοδο της κυρίας Ολγκίν για την προετοιμασία της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης που προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι έτοιμος να συναντηθεί και να συνομιλήσει με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, αρκεί η προσπάθεια να μην εκφεύγει από το συμφωνημένο πλαίσιο».