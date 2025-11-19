Αννίτα Δημητρίου: Υπό εξέταση η εκλογή ΠτΒ και η δημοσιότητα συνεδριάσεων Επιτροπών

Ως μια από τις σημαντικές πτυχές του έργου του Κοινοβουλίου ανέδειξε την Τετάρτη η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη για αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής και του Κώδικα Δεοντολογίας, η οποία εστιάζει, μεταξύ άλλων, όπως είπε, στη διαδιακασία Προέδρου της Βουλής και στο ζήτημα της δημοσιότηατς των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Συγκεκριμένα, μιλώντας κατά την παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της τέταρτης Συνόδου της 12ης Βουλευτικής Περιόδου, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Σεπτεμβρίου 2025, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι η εξέταση του κανονισμού της Βουλής που είναι ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής εστιάζει στη διαδικασία εκλογής Προέδρου Βουλής, αλλά και στην άσκηση καθηκόντων Προέδρου Βουλής από μέλος της, όταν αυτό απαιτείται.

Επίσης, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Βουλής, η αρμόδια Επιτροπή για τον κανονισμό της Βουλής επεξεργάζεται και το ζήτημα της δημοσιότητας των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τον χειρισμό εμπιστευτικών εγγράφων.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου που έκανε λόγο για έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία της επεξεργασίας του κανονισμού, η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι μόλις ολοκληρωθεί η συζήτηση στην Επιτροπή, το κείμενο θα δοθεί σε όλα τα μέλη του κοινοβουλίου, πριν κατατεθεί για ψήφιση από την Ολομέλεια.

Πάντως, η κ. Δημητρίου εξέφρασε την ικανοποίησή της για το έργο της Βουλής κατά την περίοδο αυτή, δηλώνοντας ιδιαίτερα περήφανη για την ανάπτυξη της κοινοβουλευτικής διπλωματίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ