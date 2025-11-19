Μήνυμα Χριστοδουλίδη προς πάσα κατεύθυνση: H Κυβέρνηση δε σταματά την πορεία των μεταρρυθμίσεων, παρά τις απεργίες

Η Κυβέρνηση δεν θα σταματήσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων, παρά τις απεργιακές κινητοποιήσεις, τόνισε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επισημαίνοντας ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα.

Σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του στις εγκαταστάσεις του ΡΙΚ για την εκδήλωση των 25 χρόνων της εκπομπής «Αμύνεσθαι περί Πάτρης», ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών έχει ήδη συζητηθεί εκτενώς, τόσο σε επίπεδο διαβούλευσης όσο και σε διάλογο, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του παρουσίας. «Δεν μπορούμε να συζητούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα ένα θέμα για το οποίο έγινε διαβούλευση», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών μπορούν να εκφραστούν και στη Βουλή κατά τη διάρκεια της κατ’ άρθρον συζήτησης.

Τόνισε ότι η ουσία της πρότασης της Κυβέρνησης για την αξιολόγηση δεν πρόκειται να αλλάξει, υπενθυμίζοντας ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι απόλυτα σεβαστό, αλλά δεν μπορεί να αναστείλει τις μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς. «Δεν μπορούν οι εκπαιδευτικοί μας να μην αξιολογούνται. Αυτό το θέμα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση περιλαμβάνεται και στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δίνοντας και οικονομική διάσταση στο ζήτημα.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει με μεταρρυθμιστικές προτάσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η Νομική Υπηρεσία, η Ελεγκτική Υπηρεσία, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και τα θέματα της αναπηρίας. «Χρειάζεται να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις για να εξυπηρετήσουν μόνο έναν στόχο: τον κυπριακό πολίτη. Θα συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο για να εκσυγχρονίσουμε και να αναβαθμίσουμε το κράτος του 1960», τόνισε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αλλαγής της ουσίας του νομοσχεδίου από τη Βουλή, ο Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που αλλάξει η ουσία της πρότασης, η Κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να αποσύρει το νομοσχέδιο. «Είμαστε κράτος της ΕΕ, δεν κινούμαστε μόνοι μας. Και φυσικά δεν μπορεί να αλλάξει η ουσία του νομοσχεδίου», κατέληξε.