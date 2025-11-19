Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το κοινοβούλιο Ουκρανίας απέπεμψε δύο Υπουργούς εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς

Και οι δύο Υπουργοί αρνήθηκαν την όποια εμπλοκή τους στο σκάνδαλο.

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ψήφισε σήμερα υπέρ της αποπομπής των Υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης, έπειτα από μια μεγάλη έρευνα για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα που πυροδότησε τη μεγαλύτερη πολιτική κρίση στη χώρα σε καιρό πολέμου.

Η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τον έλεγχο των συμβάσεων της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, έχει προκαλέσει δημόσια οργή κατά της ουκρανικής ηγεσίας, καθώς αγωνίζεται να αποκρούσει τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουσένκο, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός Ενέργειας από το 2021 έως το 2025, και η νυν Υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χριντσούκ, υπέβαλαν νωρίτερα την παραίτηση τους, υπό την πίεση του Πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Και οι δύο Υπουργοί αρνήθηκαν την όποια εμπλοκή τους στο σκάνδαλο.  

Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει την λήψη αυστηρότερων μέτρων μετά την είδηση της έρευνας που συγκλόνισε την πολιτική τάξη του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένης μιας συνολικής αναδιάρθρωσης της κυβέρνησης και της απόλυσης του ισχυρού αρχηγού του επιτελείου του Ζελένσκι.

Οι αρχές κατά της διαφθοράς δήλωσαν ότι η έρευνά τους, της οποίας ο κύριος ύποπτος είναι ο Τιμούρ Μίντιτς, πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Ζελένσκι, αφορά και άλλες κρατικές υπηρεσίες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

