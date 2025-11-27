Ο ΔΗΣΥ απαντά στον Χριστοφίδη: Χτίζουν πολιτικές καριέρες με την υπονόμευση των θεσμών

Απάντηση στον βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστο Χριστοφίδη έδωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, μέσω γραπτής δήλωσης, τονίζοντας ότι ορισμένοι επιλέγουν να κάνουν πολιτική καριέρα υπονομεύοντας τους θεσμούς.

Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σχολίασε το πόρισμα που δημοσιεύθηκε σήμερα, Πέμπτη, αναφορικά με την καταγγελία του στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για το ενδεχόμενο διαφθοράς ΔΗΣΥ μέσω εισφορών από πολιτογραφηθέντες, λέγοντας πως «δεν σημαίνει ότι παύει να υπάρχει έκδηλη σύγκρουση συμφέροντος».

Ο κ. Κουλλάς υπογράμμισε ότι η αμφισβήτηση των πάντων «δεν οδηγεί πουθενά», σημειώνοντας ότι τα πορίσματα των αρμόδιων επιτροπών και θεσμών πρέπει να γίνονται σεβαστά, χωρίς, όπως ανέφερε, μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Τόνισε ότι η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποτροπή φαινομένων διαφθοράς μπορούν να επιτευχθούν μέσα από θεσμικές αλλαγές, τη στήριξη των θεσμών και έναν νηφάλιο δημόσιο λόγο που να ευνοεί τη συναίνεση.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ επέκρινε όσους, όπως είπε, «δηλητηριάζουν συνεχώς την κοινωνία» με στόχο πολιτικά οφέλη ή την οικοδόμηση πολιτικής πορείας, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρακτικές οδηγούν σε επικίνδυνη εκτροπή της δημόσιας ζωής.

Καταλήγοντας, ο κ. Κουλλάς σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ παραμένει προσηλωμένος στη θέση «Διαφάνεια Παντού, Έλεγχος σε Όλα και Μηδενική Ανοχή σε οτιδήποτε αποδειχθεί μεμπτό», ενώ ταυτόχρονα – όπως ανέφερε – κρατά απόσταση από «το τοξικό κλίμα που συχνά καλλιεργείται».

Ολόκληρη η γραπτή δήλωση:

Η αμφισβήτηση των πάντων δεν οδηγεί πουθενά. Οφείλουμε να σεβόμαστε τα πορίσματα, χωρίς τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες του καθενός.

Η εμπέδωση συνθηκών διαφάνειας και η αποτροπή φαινομένων διαφθοράς μπορεί να επιτευχθεί με θεσμικές αλλαγές καθώς και με τη στήριξη και όχι την υπονόμευση των θεσμών, αλλά και μέσα από τον νηφάλιο λόγο και τη συναίνεση.

Η προσπάθεια ορισμένων να δηλητηριάζουν συνεχώς την κοινωνία για να κερδίσουν πολιτικούς πόντους ή για να χτίσουν πολιτικές καριέρες, συμβάλλει μόνο στην εκτροπή της πολιτικής σε ατραπούς επικίνδυνες για τον τόπο.

Παραμένουμε προσηλωμένοι σε αυτά που από καιρό επιμένουμε: Διαφάνεια Παντού, Έλεγχος σε Όλα και Μηδενική Ανοχή σε οτιδήποτε αποδειχθεί μεμπτό.

Παραμένουμε ταυτόχρονα εκτός του τοξικού κλίματος που συχνά σκοπίμως καλλιεργείται.