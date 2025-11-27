Αρχή κατά της Διαφθοράς: Καθαρό τοπίο για ΔΗΣΥ στις εισφορές πολιτογραφηθέντων - Τα ευρήματα της έρευνας της καταγγελίας Χριστοφίδη

Δεν προέκυψε καμία μαρτυρία που να συνδέει τις πολιτογραφήσεις με προσφορά ή υπόσχεση αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος μέσω εισφορών προς τον ΔΗΣΥ, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Η Αρχή δημοσιοποίησε σήμερα, Πέμπτη, την πλήρη έκθεση που αφορά την καταγγελία του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστου Χριστοφίδη για εισφορές πολιτογραφηθέντων αλλοδαπών προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Σύμφωνα με την Αρχή, η καταγγελία αφορούσε 13 πολιτογραφηθέντες αλλοδαπούς και τη ρωσική τράπεζα Promsvyazbank και εξετάστηκε κατά πόσο οι εισφορές προς τον ΔΗΣΥ συνδέονταν με την απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας από τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Όπως καταγράφεται στην ανακοίωνση, «δεν υπάρχει μαρτυρία από την οποία να προκύπτει ότι η πολιτογράφηση των ερευνώμενων προσώπων έγινε λόγω υπόσχεσης ή προσφοράς σύγχρονης ή μελλοντικής και κατ’ επέκταση λόγω παροχής αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος εκ μέρους των πολιτογραφηθέντων προς δημόσιους λειτουργούς και/ή αξιωματούχους, μέσω των εισφορών προς τον ΔΗΣΥ ώστε να δημιουργείται υπόνοια διάπραξης αδικημάτων διαφθοράς».

«Ειδικότερα από τη μαρτυρία προέκυψε ότι ουδεμία σύνδεση μπορεί να γίνει μεταξύ της πολιτογράφησης των ερευνηθέντων πολιτογραφηθέντων προσώπων και των εισφορών προς τον ΔΗΣΥ εκ μέρους των πολιτογραφηθέντων και/ή των εταιρειών στις οποίες αυτοί έχουν ή είχαν συμφέρον ή αξίωμα», προστίθεται.

Η Αρχή, αναφέρεται, επίσης, και στην στέγαση της ρωσικής τράπεζας PROMSVYAZBANK στο κτήριο που αγοράστηκε από την (πωλήτρια) εταιρεία Y.A.M. IMPERIO ENTERPRISES LTD, τονίζοντας «ότι δεν υπάρχει μαρτυρία από την οποία να προκύπτει ότι η συγκεκριμένη αγοραπωλησία έγινε λόγω υπόσχεσης ή προσφοράς σύγχρονης ή μελλοντικής και κατ’ επέκταση λόγω παροχής αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος εκ μέρους της αγοράστριας εταιρείας και των μεταγενέστερα πολιτογραφηθέντων (που σχετίζοντο με την Ρωσική τράπεζα PROMSVYAZBANK) προς δημόσιους λειτουργούς και/ή 5 αξιωματούχους, μέσω της συγκεκριμένης αγοραπωλησίας, ώστε να δημιουργείται υπόνοια διάπραξης αδικημάτων διαφθοράς».

Σημειώνεται ότι, από το πεδίο της Έρευνας εξαιρέθηκε η διερεύνηση των συνθηκών απόκτησης Κυπριακού διαβατηρίου των πιο πάνω φυσικών προσώπων και οι πιθανές ευθύνες που προκύπτουν στους αξιωματούχους που είχαν ανάμιξη στην εν λόγω διαδικασία. Το θέμα αυτό, υπογραμμίζει η Αρχή, «θα τύχει διερεύνησης στα πλαίσια άλλης Έρευνας την οποία διεξάγει η Αρχή και η οποία βρίσκεται στο προκαταρκτικό στάδιο».

Η Αρχή αναγνωρίζει ότι σημειώθηκαν καθυστερήσεις και λάθη στη μεθοδολογία των πρώτων σταδίων της έρευνας, ωστόσο υπογραμμίζει ότι αυτά αντιμετωπίστηκαν μετά τον διορισμό νέας ομάδας λειτουργών επιθεώρησης. Η έρευνα περιλάμβανε οκτώ συνεδρίες, την κατάθεση 16 μαρτύρων και 73 τεκμηρίων.

Διαβάστε την ανακοίνωση ΕΔΩ.