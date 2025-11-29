Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Τουρκία έχει αποκλειστεί απο μόνη της από το SAFE

Η Τουρκία έχει από μόνη της αποκλείσει τον εαυτό της από τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, δήλωσε το Σάββατο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου στη Λευκωσία.

Προσέθεσε ότι συμμετοχή οποιασδήποτε τρίτης χώρας προϋποθέτει συμφωνία ασφάλειας με την ΕΕ και τη σύμφωνη γνώμη των 27 κρατών μελών της, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κληθείς να σχολιάσει χθεσινή δήλωση εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία φαίνεται να μην προχωρά η αίτηση της Τουρκίας για το πρόγραμμα SAFE και αν εκτιμά ότι αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα πιέσεων από πλευράς Ελλάδας και Κύπρου και άλλων εταίρων ή μια απλή αλλαγή στρατηγικής από την Τουρκία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η Τουρκία έχει από μόνη της αποκλείσει τον εαυτό της από τη συμμετοχή στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Συμμετοχή της οποιασδήποτε τρίτης χώρας προϋποθέτει συμφωνία ασφάλειας αυτής της τρίτης χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνία ασφάλειας η οποία προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Κυπριακής Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ