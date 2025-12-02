Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τα είπαν Αννίτα και Μέτσολα: «Ευγνωμοσύνη για το συνεχές ενδιαφέρον της για το Κυπριακό» εξέφρασε η Πρόεδρος της Βουλής

Header Image

Στιγμιότυπο από παλαιότερη συνάντησή τους στη Βουλή.

Η Πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε την κ. Μέτσολα αληθινή φίλο της νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου και πραγματική ηγέτιδα.

Ευγνωμοσύνη για το συνεχές ενδιαφέρον της για το Κυπριακό εξέφρασε προς την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, σε κατ' ιδίαν συνάντηση που είχαν το πρωί της Τρίτης στη Βουλή.

Καλωσορίζοντας την κ. Μέτσολα η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι στις ομιλίες της και στην πρώτη της ομιλία αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά της "πάντα θυμάστε και αναφέρεστε στην Κύπρο, στη συνεχιζόμενη κατοχή και αυτό σημαίνει πολλά για τον κυπριακό λαό".

Χαρακτήρισε την κ. Μέτσολα αληθινή φίλο της νομιμότητας και του διεθνούς δικαίου και πραγματική ηγέτιδα.

"Η Κύπρος είναι δίπλα σας, δίπλα στο κοινοβούλιο. Πρέπει να προστατεύσουμε τις δημοκρατίες μας, να προστατεύσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική", ανέφερε η κ. Δημητρίου.

Πρόσθεσε ότι προσβλέπουμε στην Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ καi έχουμε οργανωθεί καλά.

"Και νομίζω ότι με αλληλεγγύη, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιεσδήποτε μικρές ή μεγάλες προκλήσεις", ανέφερε.

Η κ. Μέτσολα είπε από την πλευρά της ότι αισθάνεται ωραία που βρίσκεται και πάλι στο νησί, το οποίο "κατά κάποιο τρόπο είναι το δεύτερο σπίτι μου αφού το επισκέπτομαι αρκετά συχνά".

"Η Κύπρος θα αναλάβει την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου και είναι παράδοση για τον Πρόεδρο και τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες να ταξιδεύουν στη χώρα της Προεδρίας λίγο πριν την έναρξή της, έτσι ώστε μόλις εισέλθουμε στους μήνες της προεδρίας, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε δυναμικά. Γι' αυτό είμαστε εδώ", τόνισε.

Η κ. Μέτσολα είπε ότι χθες είχαν εξαιρετικές συναντήσεις με την Κυβέρνηση και σήμερα στο κοινοβούλιο, προσθέτοντας ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία σε μια πολύ κρίσιμη και απαιτητική περίοδο "και προσβλέπουμε στην ηγεσία, είτε πρόκειται για [θέματα] ασφάλειας, άμυνας, κλιματικής πολιτικής,  ψηφιακής εποχής, απλοποίηση [στις διαδικασίες], πράγματα που μας έχουν ζητήσει οι πολίτες μας για να αντιμετωπίσουμε, στέγασης, συγκεκριμένες, απτές προκλήσεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει".

Πηγή: KYΠΕ

