Πώς σχολιάζει το Κίνημα Οικολόγων την αιφνιδιαστική παραίτηση του αναπληρωτή προέδρου

Αιχμηρή είναι η πρώτη αντίδραση του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Αναπληρωτή Προέδρου Σωτήρη Χρίστου, με το κίνημα να δηλώνει σε ανακοίνωσή του ότι «ουδέποτε άσκησε τα καθήκοντα που προβλέπει και ορίζει το Καταστατικό».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η στάση και η συμπεριφορά του κ. Χρίστου δημιούργησαν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Κινήματος, οδηγώντας τα συλλογικά σώματα να ασχοληθούν επανειλημμένα με τις ενέργειές του και να τον καλέσουν να σεβαστεί διαδικασίες, αξίες και αρχές. Παρά τις προσπάθειες για συνεννόηση και θεσμική συνέπεια, δεν κατέστη δυνατή η ουσιαστική συμμετοχή του στα συλλογικά όργανα ούτε η ανταπόκριση στις ευθύνες που απορρέουν από τον ρόλο του.

Όπως σημειώνεται, ο κ. Χρίστου δεν συμμετείχε στην προεκλογική προετοιμασία, απουσίαζε συστηματικά από συνεδριάσεις και δεν έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Κινήματος ως υποψήφιος. Παράλληλα, το Κίνημα αναφέρει ότι πρόσφατα περιήλθαν στην αντίληψή του επαφές και ενέργειες του κ. Χρίστου με άλλα πολιτικά κόμματα. Όταν του ζητήθηκαν εξηγήσεις μέσω επιστολής, επέλεξε –αντί να παρουσιαστεί στα συλλογικά όργανα– να εκδώσει ανακοίνωση αποχώρησης.

Το Κίνημα Οικολόγων υπογραμμίζει ότι η προεκλογική προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά. Ήδη έχει ανακοινωθεί μεγάλο μέρος του ψηφοδελτίου, με νέες υποψηφιότητες να ακολουθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με την κοινωνία, η εξειδίκευση της στρατηγικής και η προετοιμασία των θεματικών προτάσεων.

Καταλήγοντας, τονίζεται ότι το Κίνημα παραμένει ενωμένο και προσηλωμένο στην αποστολή του, με σταθερότητα, διαφάνεια και προσήλωση στις αρχές της οικολογίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.