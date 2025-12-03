Λεμεσός: Δεν εκτελέστηκε τελικά η έξωση, πίσω στο δικαστήριο η υπόθεση - Στο νοσοκομείο η γυναίκα που κλείστηκε στην οικία

Έληξε νωρίες το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, το περιστατικό που προέκυψε στη Λεμεσό, όταν δικαστικοί επιδότες μετέβησαν σε κατοικία για την εκτέλεση διατάγματος έξωσης, με αποτέλεσμα η ένοικος να κλειδωθεί μέσα και να απειλήσει ότι θα βλάψει τον εαυτό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή μας στη Λεμεσό, Γιάννη Πάζουρο, στην παρουσία του Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή Λεμεσού αποφασίστηκε όπως το διάταγμα μην εκτελεστεί σήμερα, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και της ψυχολογικής κατάστασης της γυναίκας. Το διάταγμα θα επιστραφεί πίσω στο Δικαστήριο για νέες οδηγίες.

Η γυναίκα, μετά τη λήξη της έντασης, παραλήφθηκε από τις Αρχές και θα μεταφερθεί στο Νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση.

Η Αστυνομία είχε παραμείνει στο σημείο με εξειδικευμένους διαπραγματευτές έως ότου η κατάσταση ομαλοποιήθηκε.