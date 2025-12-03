Σεισμική δόνηση αισθητή στην Κύπρο - Τι λέει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν απο λίγο στην Κύπρο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, Χριστόδουλου Χατζηγεωργίου, στον «Π», ο σεισμός που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης εκτιμάται, βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, ότι κυμάνθηκε μεταξύ 3,6 και 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πισσουρίου, σε περιοχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένη αλλά αναμενόμενη σεισμικότητα. Όπως εξηγεί ο κ. Χατζηγεωργίου, η δραστηριότητα αυτή θεωρείται φυσιολογική για την ευρύτερη ζώνη, καθώς βρίσκεται παράλληλα με ενεργό τεκτονικό ρήγμα.