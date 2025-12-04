Ουκρανία: Η στιγμή που drone χτυπά μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών (βίντεο)

Αποχωρεί από την ΔΗΠΑ ο βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή - Απέστειλε επιστολή στην Πρόεδρο της Βουλής (ΕΙΚΟΝΑ)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μιχάλης Γιακουμή, απέστειλε επιστολή με την οποία ανακοινώνει την απόφαση του να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Παράταξης.

 

 

 

ΔΗΠΑ

