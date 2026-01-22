Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γροιλανδία: «Η χώρα δεν θα γίνει αντικείμενο παζαρέματος - Απαράδεκτη η προσπάθεια παραχώρησής της»

Κάθε προσπάθεια να παραχωρηθεί έδαφος της Γροιλανδίας είναι «απαράδεκτη», δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Γροιλανδίας, την επομένη της ανακοίνωσης ενός σχεδίου συμφωνίας για το μέλλον του νησιού ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.

«Όποια κι αν είναι η πίεση που θα ασκηθεί από άλλους, η χώρα μας δεν θα ενδώσει, ούτε θα αποτελέσει αντικείμενο παζαρέματος για το μέλλον μας», δήλωσε ο Μούτε Έγκεντε σε μήνυμα στο Facebook.

«Είναι απαράδεκτο να προσπαθούν να παραχωρήσουν τη χώρα μας σε άλλους. Είναι η χώρα μας - εμείς είμαστε που διαμορφώνουμε το μέλλον της», πρόσθεσε.

Οι χθεσινές συζητήσεις στο Νταβός ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, που ορέγεται τη Γροιλανδία, και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επέτρεψαν, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, να υπάρξει κατάληξη σε ένα «πλαίσιο συμφωνίας» στο θέμα αυτού του αυτόνομου εδάφους της Δανίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν «ό,τι ήθελαν» και «για πάντα».

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στις συζητήσεις των δύο ανδρών, οι ΗΠΑ και η Δανία θα επαναδιαπραγματευθούν την αμυντική συμφωνία τους που ανάγεται στο 1951 σχετικά με τη Γροιλανδία.

Η ιδέα να τεθούν οι αμερικανικές βάσεις στη Γροιλανδία υπό την κυριαρχία των ΗΠΑ δεν έχει προσεγγιστεί ακόμη, δήλωσε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Είναι η χώρα που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, και είναι αυτή η χώρα που πρέπει να μεταβιβάσουμε στους απογόνους μας», υπογράμμισε ο Έγκεντε στο Facebook.

Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δεν έχει αντιδράσει ακόμη δημόσια στο σχέδιο συμφωνίας. Θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας στις 18:00 ώρα Κύπρου.

Πηγή: cnn.gr

