Στα όριά τους οι νοσηλευτές στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας λόγω ακατάλληλων θαλάμων

Ο Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει σε ανακοίνωση ότι, σύμφωνα με πρόσφατες αξιολογήσεις, οι θάλαμοι του Νοσοκομείου Αθαλάσσας έχουν κριθεί ακατάλληλοι και απαιτείται η κατεδάφισή τους και καλεί την Πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας και τον ΟΚΥπΥ να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί πρωτίστως η ασφάλεια και η αξιοπρεπής νοσηλεία των ασθενών, αλλά και η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού που εργάζεται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

"Για μας, τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, η κατάσταση έχει πλέον φτάσει στα όριά της", αναφέρει σε ανακοίνωση ο Κλάδος", προσθέτοντας ότι "βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν, και καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι είτε να λάβουν τις αποφάσεις που απαιτείται και χρειάζεται για ουσιαστικές βελτιώσεις και αλλαγές είτε που θα αφεθεί το Νοσοκομείο, οι ψυχικά ασθενείς και το προσωπικό στην τραγική κατάσταση, που είναι σήμερα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται".

Προσθέτει επίσης ότι έπειτα από πολυετείς προσπάθειες και έντονες πιέσεις από πλευράς του Κλάδου, λήφθηκε η απόφαση για ανακαίνιση δύο θαλάμων του Νοσοκομείου με κόστος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, εντούτοις, μόλις οκτώ χρόνια μετά, οι θάλαμοι αυτοί έχουν επίσης κριθεί ακατάλληλοι.

Διατυπώνει τη θέση ότι το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρότατα ζητήματα τόσο για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, όσο και για την παντελή έλλειψη μακροπρόθεσμης στρατηγικής στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Αναφέροντας πως πριν από έναν χρόνο παραδόθηκαν τρία νέα, υπερσύγχρονα κτήρια σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης έργου για το νέο Νοσοκομείο Αθαλάσσας και ότι κατά τα εγκαίνια ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι θα ξεκινούσε άμεσα η υλοποίηση και της Β΄ φάσης, που αφορά στην ανέγερση του Νέου Νοσοκομείου Αθαλάσσας σημειώνει ότι έναν χρόνο μετά δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα ξεκινήσει η Β΄ φάση ή χρονοδιάγραμμα υλοποίησης/ολοκλήρωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ