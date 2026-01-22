Μνήμη Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄:Εκδήλωση τιμής από το Γυμνάσιο Απ.Παύλου

Με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα εννέα χρόνων από τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου και Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄, το Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου Πάφου τίμησε τη μνήμη του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με ειδικό αφιέρωμα που διοργάνωσε στη σχολική βιβλιοθήκη για όλα τα τμήματα της σχολικής μονάδας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η εκδήλωση περιελάμβανε προβολή οπτικοακουστικού υλικού καθώς και έκθεση φωτογραφίας, μέσα από την οποία παρουσιάστηκε ολόκληρη η πορεία της ζωής και της δράσης του Εθνάρχη της Κύπρου.

Όπως αναφέρεται οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος την προσωπικότητα, το έργο και τη διαχρονική προσφορά του Μακαρίου στον τόπο.

Στις 19 Ιανουαρίου 2026, προστίθεται στην ανακοίνωση, ο κυπριακός ελληνισμός τιμά τη μνήμη του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, μιας κορυφαίας μορφής της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου.

Από τον ένδοξο βίο του αντλούμε δύναμη και έμπνευση, για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για ελευθερία, δικαίωση και εθνική αξιοπρέπεια. Ο Εθνάρχης Μακάριος σφράγισε , συνεχίζει η ανακοίνωση με τον αγώνα του τα σημαντικότερα γεγονότα της νεότερης κυπριακής ιστορίας.

Υπήρξε το μεγάλο εμπόδιο στα σχέδια διχοτόμησης και τουρκοποίησης της Κύπρου και, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, αποτέλεσε στόχο του προδοτικού πραξικοπήματος του Ιουλίου του 1974.

Οδήγησε την Κύπρο από την καταπίεση της αποικιοκρατίας στην ανεξαρτησία, ταυτίζοντας τη ζωή του με τους πόθους και τις ελπίδες του λαού για ελευθερία και δικαίωση. Το μεγαλείο του παραμένει βαθιά χαραγμένο στη συλλογική μνήμη του τόπου. Πορευόμαστε στα βήματα που χάραξε ο ένδοξος βίος του και αντλούμε δύναμη για να αντιμετωπίζουμε τις σύγχρονες εθνικές προκλήσεις, συνεχίζοντας τον αγώνα για μια λύση του Κυπριακού που θα διασφαλίζει τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των βασικών ελευθεριών και των ευρωπαϊκών αρχών. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, τα εθνικά μας δίκαια δεν παραγράφονται. Σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα, ο Εθνάρχης Μακάριος παραμένει άσβεστος φωτοδότης για τις επόμενες γενιές, καταλήγει η ανακοίνωση.