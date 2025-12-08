Το στοίχημα της νέας υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας: Κοινωνική συνοχή και στήριξη των ευάλωτων πολιτών

Η νέα Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, παρέλαβε τη Δευτέρα το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργείου από την απερχόμενη Υφυπουργό, Μαριλένα Ευαγγέλου, στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, Γιάννη Νικολαΐδη, και του προσωπικού, και με τη δέσμευση ότι θα εργαστεί με όλες της τις δυνάμεις, με υπευθυνότητα, ακεραιότητα και διαφάνεια.

Η απερχόμενη Υφυπουργός, Μαριλένα Ευαγγέλου, παραδίδοντας τη σκυτάλη στην κ. Χατζηστεφάνου - Παπαέλληνα ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την τιμή που της έκανε πρώτα απ΄ όλα να είναι δίπλα του στην πιο μεγάλη πολιτική μάχη της ζωής του για την εκλογή του ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και έπειτα να την διορίσει σε ένα από τα πιο ευαίσθητα και δύσκολα χαρτοφυλάκια.

«Ήταν μια πορεία συνολικά πέραν των 4 χρόνων γεμάτη αγώνες, αδιάκοπη δουλειά, πολύ λίγο ύπνο, καθόλου ξεκούραση και διακοπές, στέρηση οικογένειας και γαλήνης, αλλά γεμάτη εμπειρίες και προσφορά, ιδιαίτερα από το πόστο της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας. Νιώθω ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία αυτή που μου έδωσε ο Πρόεδρος, και ταυτόχρονα περήφανη για το έργο που παραδίδω σήμερα στην Κλέα Παπαέλληνα, την οποία συγχαίρω για τον διορισμό της», είπε.

Σημείωσε ότι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας είναι ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο με προϋπολογισμό πέραν των 650εκατ., που πέραν της διαμόρφωσης πολιτικών και της πρόληψης, εντός των αρμοδιοτήτων του είναι και η αντιμετώπιση κρίσεων λόγω κοινωνικών φαινομένων και καταστάσεων.

«Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους για το γεγονός ότι παρά τη φύση του χαρτοφυλακίου, δεν υπήρξε δέσμευση την οποία να μην φέρουμε σε πέρας. Αλλά και εκεί και όπου υπήρξε ανάγκη, πέραν των δεσμεύσεων, υπήρχε πάντα προθυμία και ανταπόκριση για υλοποίηση πολιτικών ή δράσεων, για να καλυφθούν κενά ή ανάγκες, όπως είναι η σημαντική απλοποίηση διαδικασιών στα επιδόματα με τη χρήση της τεχνολογίας, όπως είναι η απάλειψη της αναχρονιστικής πρακτικής υπολογισμού των εισοδημάτων των συμβίων για σκοπούς επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, όπως είναι η δημιουργία μετά από οδηγίες μου εργαλείου για τους Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών, που θα αξιολογεί την επικινδυνότητα για παιδιά σε κίνδυνο και οικογένειες που θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και άλλα», συμπλήρωσε.

Απευθυνόμενη προς την κ. Παπαέλληνα, η κ. Ευαγγέλου είπε ότι της παραδίδει τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας με την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών πλέον να έχει ορατά αποτελέσματα.

«Ο Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς επεκτάθηκε πλέον σε παγκύπρια βάση, αποτελεί ένα επιτυχημένο θεσμό, που εξυπηρέτησε πέραν των 3.000 συμπολιτών μας. Οι έφηβοι υπό τη Νομική Φροντίδα του Κράτους έχουν μια δεύτερη οικογένεια όπως αποκαλούν το Κέντρο Ημέρας που δημιουργήσαμε, προσφέροντας τους με πολυθεματικότητα και διεπιστημονικότητα την αγκαλιά και τη στήριξη που στερήθηκαν. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά με επιστροφές στις σχολικές μονάδες, αλλαγή στη συμπεριφορά, κοινωνικοποίηση και ομαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο. Είναι δρομολογημένη η επέκταση των υπηρεσιών και στις παιδικές στέγες», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, της παραδίδει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με χρόνο εξέτασης αιτήσεων στις 60 μέρες από μήνες ή και χρόνο που ήταν προηγουμένως.

«Σας παραδίδω επίσης ένα ευεργετικό Σχέδιο Επιδότησης Διαμονής και Φροντίδας σε Στέγες Ηλικιωμένων που αύξησε την παροχή από €745 σε €1.300 και εισήγαγε ποιοτικά δεσμευτικά κριτήρια για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σας ενημερώνω επίσης ότι το Νομοσχέδιο για τη Διεύρυνση του Επιδόματος Τέκνου για να καλύπτει ολόκληρη τη Μεσαία Τάξη είναι έτοιμο εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος για κατάθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο, αφού μόλις την περασμένη Παρασκευή ολοκληρώθηκε ο νομοτεχνικός έλεγχος», είπε.

Στο επίδομα τέκνου, συνέχισε η κ. Ευαγγέλου, έγιναν πολλές τροποποιήσεις αυτά τα σχεδόν τρία χρόνια.

«Αύξηση στο επίδομα, ένταξη φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών, απάλειψη εισοδηματικών κριτηρίων για υπερπολύτεκνους και άλλα. Για το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, θα πω με ειλικρίνεια ότι λυπάμαι που δεν θα ολοκληρώσω τη μεταρρυθμιστική νομοθεσία που ξεκίνησα για τα Άτομα με Αναπηρία, που διαχωρίζει το αναπηρικό επίδομα από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και εισάγει καινοτόμες υπηρεσίες. Αναλώσαμε ατέλειωτες ώρες δουλειάς με τους συνεργάτες μου και την ΚΥΣΟΑ, και κόπο με πραγματική έγνοια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Σας το παραδίδω έτοιμο. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο», πρόσθεσε.

Είπε, παράλληλα, ότι της παραδίδει επίσης την πρώτη στην Κύπρο Εθνική Στρατηγική για τα Άτομα με Αυτισμό.

«Μια Στρατηγική για την οποία λαμβάνουμε εύσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ,τα οποία την θεωρούν ως καλή πρακτική και σας συμβουλεύω να την αξιοποιήσετε στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Από τη Διοίκηση του Υφυπουργείου σας παραδίδω την πρώτη στη χώρα μας Εθνική Στρατηγική για την Ενεργό Γήρανση και τη σύμβαση για την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Κόκκινο Κουμπί. Ξεχώρισα μόνο μερικές από τις πάρα πολλές πολιτικές και δράσεις του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας», σημείωσε.

Όπως είπε είναι ένα έργο καθόλα συλλογικό, γιατί χωρίς τους εργαζόμενους σε όλα τα τμήματα αλλά και τη Διοίκηση του Υφυπουργείου δεν θα μπορούσε να καταστεί εφικτό, ευχαριστώντας όλους για τη συνεργασία όπως και την οικογένειά της για τη συμπαράσταση προς αυτήν..

Ευχήθηκε, τέλος, καλή δουλειά και καλή επιτυχία στην κ. Παπαέλληνα.

Η νέα Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, στην αντιφώνηση της είπε ότι είναι ιδιαίτερη τιμή να αναλαμβάνει τα καθήκοντα της Υφυπουργού και ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη που έχει επιδείξει στο πρόσωπο της.

«Αυτή είναι μια θέση με μεγάλη ευθύνη προς την κοινωνία και προς κάθε συμπολίτη μας ξεχωριστά. Θέλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στην απερχόμενη Υφυπουργό, φίλη Μαριλένα Ευαγγέλου, για την προσφορά της και τη δουλειά που επιτέλεσε. Αγαπητή μου Μαριλένα, η συνεργασία μας από τον Απρίλη του 2024 με το Συμβούλιο 'ΦΩΝΗ' μας έφερε κοντά στην προσπάθεια αντιμετώπισης ενός πολύ σοβαρού κοινωνικού προβλήματος που αφορά την πιο ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, τα παιδιά μας. Αναγνωρίζουμε πως στη διάρκεια της θητείας σου προωθήθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες, ιδίως σε τομείς που αφορούν στην κοινωνική στήριξη και πρόνοια. Να είσαι βέβαιη πως θα συνεχίσουμε το έργο που έχει γίνει και δεν θα διστάσουμε να ζητήσουμε τη βοήθεια σου όπου χρειαστεί», συμπλήρωσε.

Είπε, παράλληλα, ότι «το στοίχημα της κοινωνικής συνοχής και της στήριξης των ευάλωτων συμπολιτών μας είναι η κύρια αποστολή μας».

«Η κοινωνική πρόνοια δεν είναι μόνο παροχή επιδομάτων, είναι δέσμευση ότι κάθε μέλος της κοινωνίας μας αξίζει αξιοπρέπεια , στήριξη και ευκαιρίες. Θέλουμε να εγγυηθούμε ότι κανείς δεν θα μείνει μόνος, ειδικά οι πιο ευάλωτοι: παιδιά, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι, οικογένειες σε δυσκολία. Το όραμα μας είναι μια κοινωνία συμπεριληπτική, αλληλέγγυα, όπου όλοι έχουν τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια. Η ελπίδα, οφείλει να συναντά τη θέληση και το σχέδιο, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις», σημείωσε.

Η κ. Παπαέλληνα κάλεσε όλους τους φορείς κρατικούς, κοινωνικούς, ΜΚΟ, τοπικές κοινότητες, να συνεργαστούν για ένα κοινό στόχο: την πραγματική κοινωνική ευημερία και συνοχή.

«Με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στο αποτέλεσμα, θα εργαστούμε μαζί για ένα κράτος πρόνοιας που αξίζει σε κάθε πολίτη. Αδιαμφισβήτητα, οι εργαζόμενοι στους φορείς που εποπτεύει το Υφυπουργείο και το προσωπικό του, επιτελούν ένα πολύ σημαντικό λειτούργημα. Πρόθεση μου είναι η ενδυνάμωση τους και η ανάδειξη του ρόλου που επιτελούν. Δεσμεύουμε προσωπικά να εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις , με υπευθυνότητα, ακεραιότητα και διαφάνεια. Είμαι σίγουρη ότι με τη συνεργασία όλων θα πετύχουμε στην αποστολή μας», κατέληξε.

Στον εισαγωγικό του χαιρετισμό, ο κ. Νικολαΐδης απευθυνόμενος προς την απερχόμενη Υφυπουργό την ευχαρίστησε εκ μέρους του προσωπικού του Υφυπουργείου και των Τμημάτων του για την άψογη συνεργασία που είχαν, προσθέτοντας ότι δε θα κάνει λεπτομερή αναφορά στο έργο της διότι θα του έπαιρνε πάρα πολύ ώρα.

«Η συνεργασία μας ήταν καθημερινή, ήταν ειλικρινής, ήταν επαγγελματική, ήταν συνδημιουργική, συνοδοιπορική, με αποστολή και κοινό στόχο και σκοπό να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο, με κοινό όραμα για μια πιο ανθρώπινη κοινωνία. Αγαπημένη μας Μαριλένα, εμείς σε αυτό το Υφυπουργείο δεν σε αποχαιρετάμε, σε χαιρετάμε και σε ευχαριστούμε και σε αγαπάμε», σημείωσε.

Απευθυνόμενος στη νέα Υφυπουργό, ο κ. Νικολαΐδης τη διαβεβαίωσε ότι το έργο που αναλαμβάνει δεν είναι εύκολο, προσθέτοντας ότι ο κοινωνικός πυλώνας με τις προκλήσεις του είναι ένας πυλώνας ο οποίος χρειάζεται σταθερότητα.

«Ένας πυλώνας για σταθερή και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η δουλειά που χρειάζεται να γίνει αποτελεί καθήκον και ευθύνη. Ταυτόχρονα, ευκαιρία και υποχρέωση για προσφορά. Θα έχετε να πάρετε δύσκολες αποφάσεις και να κάνετε ουσιαστικές αλλαγές. Σας καλωσορίζουμε στο Υφυπουργείο μας», συμπλήρωσε.

