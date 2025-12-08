Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές: Δεν «μίλησε» η νεκροτομή - Ληφθήκαν δείγματα για επιστημονικές εξετάσεις

Υπό 8ήμερη κράτηση 30χρονος ύποπτος - Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, χθες το απόγευμα εισήλθε στο κελί του θύματος και χτύπησε το θύμα με γροθιά στο μάτι.

Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή επί της σορού του κρατούμενου που δολοφονήθηκε το βράδυ της Κυριακής στις Κεντρικές Φυλακές. 

Σχετικά άρθρα:

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λήφθηκαν δείγματα και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης οκτώ ημερών εναντίον του 30χρονου ε/κ υπόπτου για τον φόνο στις Φυλακές. 

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο ο ύποπτος χθες το απόγευμα εισήλθε στο κελί του θύματος. Όταν επιχείρησε να βγάλει εκτός κελιού τον συγκρατούμενο του θύματος, αυτός αντέδρασε.

Ο ύποπτος χτύπησε το θύμα με γροθιά στο μάτι. Μετά από παρέμβαση των δεσμοφυλάκων ηρεμησαν τα πνευματα. Λίγα λεπτά αργότερα το θύμα ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου οι επί καθήκοντι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν νεκρός.

Υπενθυμίζεται ότι άντρας ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Κεντρικές Φυλακές. Ο άντρας εντοπίστηκε αιμόφυρτος από δεσμοφύλακες των Κεντρικών Φυλακών, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από συγκρατούμενους του.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΦΟΝΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΔΟΛΟΦΟΝΙΑΝΕΚΡΟΤΟΜΗΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

