Ανταποκρίθηκε στο αίτημα ΕΔΕΚ ο Πρόεδρος - Θα συναντηθεί αύριο με τον Αναστασίου

Τα μέλη του Σώματος, χθες, αποφάσισαν να εξουσιοδοτήσουν τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ να διευθετήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ώστε να επαναξιολογηθεί η σχέση του κινήματος με την κυβέρνηση.

Ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ΕΔΕΚ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Αναστασίου, μετά τον ανασχηματισμό που ανακοίνωσε την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, ο Πρόεδρος. Ηχηρή, πάντως, ήταν η απουσία του κόμματος από τη σημερινή τελετή διαβεβαίωσης των νέων υπουργών στο Προεδρικό. 

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, θα δεχθεί αύριο το πρωί, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, τον κ. Αναστασίου στο Προεδρικό Μέγαρο, με στόχο να συζητηθούν οι όποιοι προβληματισμοί και ζητήματα ανέκυψαν. 

Σημειώνεται ότι, χθες Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, η ΕΔΕΚ συγκάλεσε εκτάκτως συνεδρίαση με το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος.

