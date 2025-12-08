Ανταποκρίθηκε στο αίτημα ΕΔΕΚ ο Πρόεδρος - Θα συναντηθεί αύριο με τον Αναστασίου

Ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ΕΔΕΚ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Αναστασίου, μετά τον ανασχηματισμό που ανακοίνωσε την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, ο Πρόεδρος. Ηχηρή, πάντως, ήταν η απουσία του κόμματος από τη σημερινή τελετή διαβεβαίωσης των νέων υπουργών στο Προεδρικό.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, θα δεχθεί αύριο το πρωί, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, τον κ. Αναστασίου στο Προεδρικό Μέγαρο, με στόχο να συζητηθούν οι όποιοι προβληματισμοί και ζητήματα ανέκυψαν.

Σημειώνεται ότι, χθες Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, η ΕΔΕΚ συγκάλεσε εκτάκτως συνεδρίαση με το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος.

Τα μέλη του Σώματος, χθες, αποφάσισαν να εξουσιοδοτήσουν τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ να διευθετήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ώστε να επαναξιολογηθεί η σχέση του κινήματος με την κυβέρνηση.