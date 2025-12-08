Η νέα πρόεδρος του ΡΤΚ ευθυγραμμίζεται με Έρχιουρμαν στο Κυπριακό και βάζει πλώρη για την «πρωθυπουργία» των Τ/κ

Την θέση του ΡΤΚ υπέρ μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδιακής λύσης βασισμένης στην πολιτική ισότητα, τόνισε η νέα Πρόεδρος του ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί, λέγοντας ότι θα ήταν απαράδεκτο οι Τουρκοκύπριοι να υποστούν περαιτέρω ζημιά εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά συνέχιζε να επιδεικνύει αδιάλλακτη στάση, όπως στο παρελθόν.

Ο τ/κ Τύπος σήμερα προβάλλει τη συνέντευξη της κ. Ιντζιρλί στο τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων» όπου σημείωσε πως η πολιτική ισότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Ανέφερε, επίσης, ότι οι διαπραγματεύσεις ανοιχτού τέλους αποδείχθηκαν μη παραγωγικές και δεν θέλουν, είπε, να επιστρέψουν στο υφιστάμενο στάτους κβο, εάν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων καταρρεύσει ξανά. Σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε η Πρόεδρος του ΡΤΚ, θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες του Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς λύσης και θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη δημιουργία μιας τράπεζας διαπραγματεύσεων.

Ενώ ο στόχος είναι η λύση, συνέχισε, πιστεύουν επίσης στη σημασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η αύξηση των σημείων διέλευσης, η επέκταση του Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή, η διασφάλιση ίσης ιθαγένειας για τα παιδιά που γεννιούνται από μικτούς γάμους και η δημιουργία δικοινοτικών ηλιακών σταθμών παραγωγής ενέργειας στη νεκρή ζώνη με την στήριξη της ΕΕ θα ήταν ωφέλιμες, ανέφερε. Εξέφρασε την προσδοκία ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, οι δύο κοινότητες θα έρθουν πιο κοντά και οι Τουρκοκύπριοι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη προβολή, οδηγώντας σε εντατικοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Η βούληση του τουρκοκυπριακού «λαού» για λύση, είπε, αποδείχθηκε ξεκάθαρα στο δημοψήφισμα του 2004, στο Κρανς Μοντάνα το 2017 και στις «προεδρικές εκλογές» με τη νίκη του Τουφάν Έρχιουρμαν, με συντριπτική λαϊκή υποστήριξη.

Αναφερόμενη στο θέμα των πρόωρων «βουλευτικών εκλογών» η Σιλά Ιντζιρλί ανέφερε ότι οι «κυβερνώντες» αγνοούν το αίτημα για «εκλογές» τον Μάρτιο και θέλουν να πάνε σε «βουλευτικές» τον Ιανουάριο του 2027.

Το αίτημα για πρόωρες «εκλογές» θα εκφραστεί πιο δυναμικά εκτός «βουλής», πρόσθεσε, με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συνδικάτα, οικονομικούς οργανισμούς, άλλα πολιτικά κόμματα και τον κόσμο. Επεσήμανε ότι στόχος τους είναι να διασφαλίσουν πρόωρες «εκλογές» το πρώτο τρίμηνο του 2026 ή το αργότερο στο πρώτο εξάμηνο.

Ο κόσμος, συνέχισε, τους ζητεί να τον σώσουν. «Ο λαός περιμένει το ΡΤΚ και είμαστε έτοιμοι. Το ΡΤΚ θα αναλάβει δυναμικά την εξουσία το 2026», είπε. Τα κλειδιά για μια «κυβέρνηση» υπό την ηγεσία του ΡΤΚ θα είναι η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία και η συλλογική εργασία, ανέφερε, λέγοντας ότι στόχος τους είναι να αποκαταστήσουν την χαμένη εμπιστοσύνη στην κοινωνία, "χωρίς αποκλεισμούς και να είναι δίκαιοι, σύμφωνα με το πνεύμα της δημοκρατίας".

Το ΡΤΚ, συνέχισε, το οποίο δηλώνει ότι πιστεύει στην ισότητα των φύλων, έχει αποδείξει την αξία του εκλέγοντας μια γυναίκα ως Πρόεδρό του. «Η προσέγγισή μας στη διακυβέρνηση θα ευθυγραμμιστεί απόλυτα με τη ρητορική μας», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ