Η Ευρώπη ξανά στο «παιχνίδι» του Κυπριακού - Δεύτερη κάθοδος Χαν στην Κύπρο σε εντελώς νέο σκηνικό

Ο Γιοχάνες Χαν φτάνει εντός των ημερών στην Κύπρο και αυτή τη φορά θα συναντηθεί για πρώτη φορά και με την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Απομένει να φανεί αν η ΕΕ θα συμμετάσχει στην επόμενη συνάντηση 5+1, ποια ΜΟΕ θα υποστηρίξει και ποια επιρροή θα έχει στην τουρκική πλευρά όσον αφορά τη βάση της λύσης και την εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ

Ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν, έρχεται αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο για να συναντήσει τους δύο ηγέτες και την προσωπική σπεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, καθώς και την πολιτική ηγεσία και κοινωνικούς φορείς του τόπου. Ο Χαν θα συναντήσει τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και τον εκπρόσωπό του Μεχμέτ Ντάνα κατά τη διάρκεια της παραμονής του, σηματοδοτώντας την πρώτη του τέτοια συνάντηση με την τ/κ ηγεσία υπό την ιδιότητά του ως ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ. Ως γνωστόν, ο προκάτοχος του Τουφάν Ερχιουρμάν, Ερσίν Τατ...

