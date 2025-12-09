Η Ευρώπη ξανά στο «παιχνίδι» του Κυπριακού - Δεύτερη κάθοδος Χαν στην Κύπρο σε εντελώς νέο σκηνικό
Φωτογραφία αρχείου
Ο Γιοχάνες Χαν φτάνει εντός των ημερών στην Κύπρο και αυτή τη φορά θα συναντηθεί για πρώτη φορά και με την τουρκοκυπριακή ηγεσία. Απομένει να φανεί αν η ΕΕ θα συμμετάσχει στην επόμενη συνάντηση 5+1, ποια ΜΟΕ θα υποστηρίξει και ποια επιρροή θα έχει στην τουρκική πλευρά όσον αφορά τη βάση της λύσης και την εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ
