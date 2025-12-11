Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η βάση λύσης του Κυπριακού είναι η ΔΔΟ: Ανακοίνωση ΗΕ για τριμερή συνάντηση με Ολγκίν

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι ο πραγματικός στόχος είναι η επίλυση του Κυπριακού με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών που εκδόθηκε μετά την πρώτη τριμερή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκιν. «Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», προσθέτει η ανακοίνωση, «είναι σημαντικά για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό».

Η ανακοίνωση των ΗΕ αναφέρει ότι «οι ηγέτες συμφώνησαν να επικεντρωθούν στην επίτευξη συμφωνιών το συντομότερο δυνατόν, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της δημιουργίας νέων σημείων διέλευσης, το ζήτημα του Χαλουμιού/Χελίμ και την κατασκευή αγωγών από το εργοστάσιο επεξεργασίας νερού της Μίας Μηλίας».

Προσθέτει δε ότι «και οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν επίσης τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στην επόμενη άτυπη συνάντηση σε ευρύτερο πλαίσιο που θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ». Επίσης, «δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται στην Κύπρο για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων προς όφελος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και για να εξασφαλίσουν την επιτυχία της επόμενης άτυπης συνάντησης σε ευρύτερο πλαίσιο».

«Προς τον σκοπό αυτό», συμπληρώνει, «εξέφρασαν την προθυμία τους να συναντώνται όσο συχνά χρειάζεται και έδωσαν εντολή στους εκπροσώπους τους να συνεχίσουν τις τακτικές συναντήσεις τους».

ΠτΔ: «Πολύ καλό κλίμα»

Κατά την αναχώρησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για «πολύ καλό κλίμα» κατά τη συνάντηση, προσθέτοντας πως θα αναφέρει περισσότερα σε δηλώσεις του αργότερα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΟΗΕ:

Σήμερα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, κ. Τούφαν Ερχουρμάν, και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, πραγματοποίησαν συνάντηση υπό την αιγίδα της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κας Μαρίας Άντζελα Ολγκίν Κουέγιαρ, στις εγκαταστάσεις της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό και φιλικό κλίμα. Οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με στόχο τη δημιουργία ενός κλίματος ευνοϊκού για την επίλυση του Κυπριακού, καθώς και για τις προσπάθειες επίτευξης λύσης στο Κυπριακό. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι ο πραγματικός στόχος είναι η επίλυση του Κυπριακού με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι σημαντικά για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, αλλά δεν υποκαθιστούν την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό.

Οι ηγέτες προέβησαν σε απολογισμό των πρωτοβουλιών για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως, συζήτησαν νέες ιδέες και συμφώνησαν να επικεντρωθούν στην επίτευξη συμφωνιών το συντομότερο δυνατόν, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της δημιουργίας νέων σημείων διέλευσης, το ζήτημα του Χαλουμιού/Χελίμ και την κατασκευή αγωγών από το εργοστάσιο επεξεργασίας νερού της Μίας Μηλίας/Haspolat. Συμφώνησαν επίσης να αυξήσουν το προσωπικό για τις υπηρεσίες που απαιτούνται στα σημεία διέλευσης. Και οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν τις εργασίες για τη διεύρυνση του δρόμου στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομητίου/Μετεχάν και προσβλέπουν στην ολοκλήρωσή τους τους επόμενους μήνες.

Και οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν επίσης τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στην επόμενη άτυπη συνάντηση σε ευρύτερο πλαίσιο που θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται στην Κύπρο για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων προς όφελος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και για να εξασφαλίσουν την επιτυχία της επόμενης άτυπης συνάντησης σε ευρύτερο πλαίσιο.

Προς τον σκοπό αυτό, εξέφρασαν την προθυμία τους να συναντώνται όσο συχνά χρειάζεται και έδωσαν εντολή στους εκπροσώπους τους να συνεχίσουν τις τακτικές συναντήσεις τους.

Πριν από τη συνάντησή τους, οι ηγέτες επισκέφθηκαν το ανθρωπολογικό εργαστήριο της Επιτροπής Αγνοουμένων (CMP) στην Κύπρο. Με την ευκαιρία αυτή, εξέφρασαν την μεγάλη εκτίμησή τους για το αποτελεσματικό ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί η CMP, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επιτροπής, του προσωπικού του ανθρωπολογικού εργαστηρίου, όλων των εμπλεκόμενων υπαλλήλων και των δωρητών.

Ο κ. Χριστοδουλίδης και ο κ. Ερχούρμαν τόνισαν τη ζωτική σημασία της διατήρησης του έργου της CMP απαλλαγμένου από πολιτικές παρεμβάσεις, προτρέποντας όλους να αποφύγουν την πολιτικοποίηση αυτής της ανθρωπιστικής διαδικασίας. Επίσης, κάλεσαν όσους διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με πιθανές τοποθεσίες ταφής να τις κοινοποιήσουν στην CMP, διαβεβαιώνοντας ότι θα τηρηθεί αυστηρά η αρχή της εμπιστευτικότητας.