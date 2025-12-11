Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση των ηγετών με Ολγκίν - Αναμένεται η ανακοίνωση των ΗΕ

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ Μαρία Άνχελα Ολγκίν στις εγκαταστάσεις των Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ, στην υπό την προστασία των ΗΕ περιοχή του παλιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

Η κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με την κ. Ολγκίν άρχισε η ώρα 16:15 και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 18:30. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των ηγετών με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό.

Οι δύο ηγέτες μαζί με τους διαπραγματευτές τους διεξάγουν συνομιλίες με τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ώστε να διαμορφώσουν το περιεχόμενο της ανακοίνωσης του διεθνούς οργανισμού για τα αποτελέσματα της σημερινής τριμερούς συνάντησης.

Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα παραστούν στη Δεξίωση των Ηνωμένων Εθνών στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο.

Οι δύο ηγέτες συναντώνται σήμερα για δεύτερη φορά, μετά την πρώτη στη Λευκωσία στις 20 Νοεμβρίου, κατά την οποία η κ. Ολγκίν μίλησε μαζί με τους δύο ηγέτες μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η πρώτη συνάντηση, σύμφωνα με αναφορές, πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με τους δύο ηγέτες να δίνουν εντολή στους διαπραγματευτές τους να συναντώνται σε τακτά διαστήματα προκειμένου να προετοιμάσουν την άφιξη της απεσταλμένης του ΟΗΕ στο νησί και μια πιθανή διευρυμένη συνάντηση «5+1».

Από τότε, οι διαπραγματευτές έχουν συναντηθεί επίσημα μόνο δύο φορές, στις 28 Νοεμβρίου και χθες. Σύμφωνα με πηγές, οι διαπραγματευτές συζήτησαν την πορεία προς την προσπάθεια επίτευξης προόδου που θα οδηγούσε στην επανάληψη των συνομιλιών, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής των ΜΟΕ που συμφωνήθηκαν στη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες που έχει προτείνει κάθε πλευρά για τη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Οι συζητήσεις μεταξύ των διαπραγματευτών δεν μεγάλωσαν το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, ούτε όμως και το μείωσαν. Η πρόοδος είναι τεχνικά εφικτή και στα τρία ζητήματα, αλλά απομένει να φανεί αν οι ηγέτες θα επιδείξουν πολιτική βούληση και θα προωθήσουν την ατζέντα κατά τη συνάντησή τους πρόσωπο με πρόσωπο και παρουσία της απεσταλμένης του ΟΗΕ.

Κοινή επίσκεψη Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν στη ΔΕΑ

Νωρίτερα, οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν κοινή επίσκεψη στο εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων.

Πρώτος στον χώρο του Παλαιού Αεροδρομίου Λευκωσίας κατέφθασε στις 3.15 μ.μ. ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, για να ακολουθήσει επτά λεπτά αργότερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Τους δύο ηγέτες υποδέχθηκαν μέλη του προσωπικού του εργαστηρίου, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν και ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

ΠτΔ: «Έχουμε συγκεκριμένες εισηγήσεις»

Χρειαζόμαστε πολιτική βούληση για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι αυτός είναι ο στόχος με τον οποίον προσέρχεται στη συζήτηση σήμερα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, με συγκεκριμένες ιδέες και συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, για να μεταβεί στο Ανθρωπολογικό Εργαστήρι της ΔΕΑ και σε κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση, στην οποία προσβλέπω. Είμαι έτοιμος, έχω ιδέες, έχω συγκεκριμένες εισηγήσεις για να γίνει ουσιαστική συζήτηση προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών από κει που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Διάβασα και χθες μια δήλωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη που αναφέρεται στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, παραπέμπει στα ψηφίσματα, άρα έχουμε και τη βάση. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι την πολιτική βούληση για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, αυτός είναι ο στόχος με τον οποίον προσέρχομαι στη συζήτηση, με συγκεκριμένες ιδέες, συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Θα συζητήσουμε και άλλα θέματα σίγουρα, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που πρέπει παράλληλα με τη διαπραγματευτική διαδικασία να προχωρούν και ελπίζω να έχουμε θετικά νέα».

Ερωτηθείς αν θα θίξει τα θέματα των αγνοουμένων με δεδομένο το τέλμα που υπάρχει για το ζήτημα αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «έχετε απόλυτο δίκαιο ότι υπάρχει τέλμα και ανέφερα προηγουμένως ότι πηγαίνω με συγκεκριμένες ιδέες και εισηγήσεις αν θέλουμε σε αυτό το ανθρωπιστικό θέμα - να μην πηγαίνουμε απλώς για φωτογραφίες ή για να κάνουμε δηλώσεις - στην πράξη να υπάρξει πρόοδος σε αυτό το ανθρωπιστικό θέμα εκτός της διαδικασίας, εκτός του οποιουδήποτε πλαισίου. Και έχουμε συγκεκριμένες εισηγήσεις σήμερα στις οποίες ευελπιστώ να βρω θετική ανταπόκριση».

Τηλεφωνική επικοινωνία με Μητσοτάκη

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και για τη σημερινή κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιήσει με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στην παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τη δημιουργία των συνθηκών που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί.

Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό στο Κυπριακό, αναφέρει το Μαξίμου με αφορμή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, Πέμπτη ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ελληνικής Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησης που θα έχει σήμερα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Λευκωσία και Αθήνα παραμένουν σε απόλυτο συντονισμό, κινούμενες σταθερά προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού κεκτημένου», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου.

Τέλος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της επικείμενης επίσκεψης της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Αθήνα.

Συνάντηση στο Προεδρικό με Χαν

Το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Χαν δήλωσε «ότι είναι η ώρα για αποτελέσματα». Έπειτα από τόσες δύσκολες στιγμές, συμπλήρωσε, «πιστεύω ότι υπάρχει τώρα μια ευκαιρία, δεν θα πω η τελευταία ευκαιρία, αλλά υπάρχει μια ευκαιρία». Απευθυνόμενος, στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο κ. Χαν είπε ότι «η Ευρώπη στηρίζεται πάρα πολύ σε εσάς για να βρείτε μια καλή σχέση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος, όχι μόνο για την επανέναρξη των συνομιλιών αλλά και για να βρεθεί μια οριστική, θετική λύση» του Κυπριακού. «Να είστε σίγουρος πως αν εξαρτάται από εμένα, θα πετύχουμε», απάντησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Γιοχάνες Χαν θα συναντηθεί αύριο με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.