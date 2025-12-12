Κυπριακό: Η αποτίμηση Οικονομίδου και Παρούτη μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν (ηχητικό)

Σε αποτίμηση της χθεσινής μαραθώνιας συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν προχώρησε η Μαρίνα Οικονομίδου, δημοσιογράφος και πολιτική συντάκτρια του Alpha Κύπρου, επισημαίνοντας ότι, παρά τη θετική κινητικότητα και την αλλαγή φρασεολογίας, το Κυπριακό βρίσκεται ακόμη στη φάση ανίχνευσης εδάφους, με την πολιτική ισότητα -όπως ορίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ– να αναδεικνύεται στο κεντρικό σημείο σύγκλισης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» η κυρία Οικονομίδου αναφέρθηκε στη «μεγάλη εικόνα» της χθεσινής συνάντησης ανέφερε ότι «το πρώτο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι οι δύο ηγέτες μίλησαν μετά από αρκετό καιρό και ότι η συνάντηση ήταν μαραθώνια. Προηγήθηκαν, όπως είπε, και τακτικές συναντήσεις σε διαπραγματευτικό επίπεδο, γεγονός που καταδεικνύει πως «υπάρχει σίγουρα κινητικότητα».

Σημείωσε ότι από τη χθεσινή συνάντηση κρατούνται τρία βασικά σημεία, με κυριότερο την πολιτική ισότητα, την οποία ζητούσε επίμονα η τουρκοκυπριακή πλευρά και ήθελε να διασφαλιστεί «με κάθε τρόπο», στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τόνισε ότι αυτό «μας ικανοποιεί», καθώς πλέον «δεν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη, καχυποψία ή επιφύλαξη ότι μιλούμε για κυριαρχική ισότητα», ξεκαθαρίζοντας ότι «σίγουρα δεν εννοεί αριθμητική ισότητα».

Σε ερώτηση για τη μεταγενέστερη ερμηνεία του κ. Έρχιουρμαν, ότι οι Τουρκοκύπριοι αντιλαμβάνονται την πολιτική ισότητα ως «κοινή κυριαρχία», επισήμανε ότι αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του τρόπου με τον οποίο ερμηνεύει το ζήτημα ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι ξεκάθαρο τι προβλέπουν τα ψηφίσματα.

Υπογράμμισε ότι, παρότι υπήρχαν επιφυλάξεις από ελληνοκυπριακής πλευράς για το τι πραγματικά εννοεί ο Πρόεδρος όταν μιλά για πολιτική ισότητα, αυτή τη φορά «μπορούμε να το δώσουμε στον Νίκο Χριστοδουλίδη», καθώς συνέδεσε την πολιτική ισότητα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, τα οποία είναι σημαντικά για την ελληνοκυπριακή πλευρά. Πρόσθεσε ότι, όταν μιλούμε για ψηφίσματα, «μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα» ότι εννοούμε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Όπως σημείωσε, «το σίγουρο είναι ότι ο κ. Έρχιουρμαν δεν μπήκε στη διαδικασία να το ξεκαθαρίσει περαιτέρω, επειδή υπάρχουν ακόμη ανοικτά ζητήματα με την Άγκυρα».

Η Μαρίνα Οικονομίδου αναφέρθηκε και στην αλλαγή κλίματος, φέρνοντας ως παράδειγμα το ζήτημα του Ευρωπαίου Ειδικού Απεσταλμένου Γιοχάνες Χαν, ο οποίος στο παρελθόν δεν γινόταν δεκτός από την Άγκυρα και είχε προκαλέσει αντιδράσεις με τον διορισμό του. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν πρέπει να θεωρείται πρωταγωνιστής ή καταλύτης η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς πρόκειται για απεσταλμένο της Κομισιόν και όχι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι ο ρόλος του είναι περισσότερο συμβολικός, αλλά «είναι σημαντικό το ότι υπάρχει».

Τόνισε ακόμη ότι ο κ. Έρχιουρμαν «χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα για να βρει τα πατήματα του με την Άγκυρα» και ότι, την ίδια στιγμή, και η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να δείξει «πραγματικά δείγματα γραφής».

Σε σχέση με την άτυπη διευρυμένη διάσκεψη, ανέφερε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να πραγματοποιηθεί την άνοιξη, ακόμη και εν μέσω βουλευτικών εκλογών και ό,τι αυτό συνεπάγεται, σημειώνοντας ότι ο Ιανουάριος θεωρείται «παρακινδυνευμένος».

Τέλος, επεσήμανε τη σημασία του εσωτερικού πολιτικού μετώπου, τονίζοντας ότι έχει βαρύτητα αν ο Πρόεδρος θα έχει τη στήριξη των κομμάτων που τον υποστηρίζουν, παρά τις επιμέρους διαφωνίες, και ότι καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η στάση των δύο μεγάλων κομμάτων, του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ, κάτι που «θα φανεί στη συνέχεια».

Σ. Παρούτης: «Συζήτηση επί της ουσίας»

«Δεν έχουν μείνει πολλά θέματα προς συζήτηση, πλην των εγγυήσεων και των ζητημάτων που αφορούν τη διακυβέρνηση», ανέφερε ο Σωτήρης Παρούτης αποτιμώντας τη χθεσινή συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι, παρά το γεγονός πως αυτή τη φορά οι δύο ηγέτες μπήκαν σε ουσιαστική συζήτηση, «δεν είμαστε στο τελευταίο μίλι». Όπως σημείωσε, σε αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα, ο νυν Τουρκοκύπριος ηγέτης εμφανίζεται διατεθειμένος να συνομιλήσει και να διεκδικήσει, στοιχείο που μεταβάλλει τα δεδομένα της διαδικασίας.

Ο Σωτήρης Παρούτης επισήμανε ότι τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης τοποθετήθηκαν στο δεύτερο μέρος του κοινού ανακοινωθέντος, κάτι που χαρακτήρισε σημειολογικά σημαντικό, καθώς –όπως είπε– καταδεικνύει ότι στη χθεσινή συνάντηση «μπήκαμε στην ουσία», όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στη διάρκεια της συνάντησης, σημείωσε ότι ενώ ήταν προγραμματισμένη για μία ώρα, τελικά διήρκεσε δύο με δυόμιση ώρες, με το κοινό ανακοινωθέν να εκδίδεται αργά το απόγευμα. Τόνισε ότι για πρώτη φορά γίνεται σαφής αναφορά σε ουσιαστικά ζητήματα, με κυριότερο την πολιτική ισότητα, όπως αυτή περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική ισότητα δεν συνιστά ούτε κυριαρχική ούτε αριθμητική ισότητα, αλλά αφορά την αποτελεσματική συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων στη διακυβέρνηση, όπως έχει ήδη συμφωνηθεί στις συγκλίσεις του παρελθόντος και στο πλαίσιο της προετοιμασίας των διαπραγματευτών.

Ο Σωτήρης Παρούτης υπογράμμισε ότι, παρότι δεν ξεκινούν ακόμη επίσημα οι διαπραγματεύσεις, δεν κλείνει και η προοπτική συνέχισης της διαδικασίας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι δηλώσεις και των δύο ηγετών ήταν προσεκτικές και όχι υποσκαπτικές σε σχέση με αυτό που επιχειρείται να ξεκινήσει.

Αναφερόμενος στον παράγοντα των εκλογών, σημείωσε ότι η εκλογική περίοδος δυσκολεύει αντικειμενικά τη συζήτηση για το Κυπριακό, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «ποτέ δεν τελειώνουν οι εκλογές», είτε στην ελληνοκυπριακή πλευρά, είτε στα κατεχόμενα, είτε στην Τουρκία και την Ελλάδα.

