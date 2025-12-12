Λεωνίδας Παντελίδης: «Η επίσκεψη των δύο ηγετών έδωσε ώθηση στις εργασίες της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων»

Η χθεσινή επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων και οι σχετικές με τη ΔΕΑ αναφορές στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη μεταξύ τους συνάντηση αποτελούν ξεκάθαρη έκφραση υποστήριξης στο έργο της Επιτροπής, δήλωσε την Παρασκευή στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας στη ΔΕΑ, Λεωνίδας Παντελίδης.

Προσέθεσε πως έως το τέλος του 2025 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί περίπου 130 ανασκαφές, σημειώνοντας πως με τους σημερινούς ρυθμούς των εργασιών το 10% των προσπαθειών της ΔΕΑ στέφεται από επιτυχία.

Ερωτηθείς αν προέκυψε κάποια εξέλιξη από τη χθεσινή επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Επιτροπής η οποία θα βοηθούσε περισσότερο το έργο της ΔΕΑ, ο κ. Παντελίδης είπε ότι ο στόχος της χθεσινής επίσκεψης δεν ήταν να εξασφαλιστεί κάτι το συγκεκριμένο, παρά τα συγκεκριμένα οφέλη που προέκυψαν.

«Ήταν μια χειρονομία έκφρασης στήριξης της Επιτροπής, η οποία μας βοηθά με πολλαπλούς τρόπους. Μας βοηθά και με μάρτυρες οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί να μιλήσουν, μας βοηθά γενικότερα με τη βοήθεια που παίρνουμε από τις αρχές με τις οποίες είμαστε αναγκασμένοι να εργαστούμε, μας βοηθά και με τους δωρητές, μας βοηθά με πάρα πολλούς τρόπους, αλλά έμμεσα», σημείωσε στη συνέχεια.

«Από προηγούμενή μας εμπειρία ξέρουμε ότι αυτή η έκφραση υποστήριξης από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο μάς βοηθά. Το γεγονός ότι έχουμε αυτή την υποστήριξη μάς παρέχει τον χώρο που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να κινηθούμε, να κάνουμε τα δύσκολα πράγματα που επιχειρούμε να κάνουμε», συμπλήρωσε σχετικά.

Ερωτηθείς αν αναμένονται και αλλαγές επί του εδάφους σχετικά με τα σημεία πρόσβασης ή και για επιπλέον πληροφορίες, ο κ. Παντελίδης είπε ότι πρόκειται για κάτι που θα φανεί στη συνέχεια.

«Λέω όμως ότι με βάση την προηγούμενή μας εμπειρία, αλλά και τη γενικότερή μας εμπειρία, αυτή η δημόσια έκφραση στήριξης μάς βοηθά πάρα πολύ με διάφορους παίκτες με τους οποίους έχουμε να κάνουμε», επανέλαβε.

Σε ερώτηση για τις ανασκαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο κ. Παντελίδης είπε ότι οι ανασκαφές είναι πάντοτε 8 ή 9, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των μηχανημάτων.

«Έχουμε 9 ομάδες, μερικές φορές χρησιμοποιούμε 2 ομάδες στο ίδιο σημείο, αλλά σταθερά είμαστε συνήθως σε 8 σημεία και κάποτε και σε 9 σημεία, συνήθως το ένα στις ελεύθερες περιοχές και τα υπόλοιπα στις κατεχόμενες περιοχές, αυτοί είναι οι ρυθμοί», συνέχισε.

«Μέχρι το τέλος του μηνός υπολογίζουμε ότι θα έχουμε πραγματοποιήσει γύρω στις 130 ανασκαφές, μερικές εκ των οποίων έχουν οδηγήσει σε αποτελέσματα. Με τους σημερινούς ρυθμούς είμαστε επιτυχείς σε περίπου το 10% των προσπαθειών που κάνουμε, διότι οι πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας είναι λιγότερο αξιόπιστες όσον αφορά την ακρίβεια απ' ό,τι στην αρχή του προγράμματος», ανέφερε περαιτέρω.

«Προχώρησαν στην αρχή οι πιο εύκολες περιπτώσεις και τώρα επιχειρούμε να κάνουμε τις πιο δύσκολες. Αλλά είμαστε αναγκασμένοι να μην αφήσουμε καμία πληροφορία την οποία να μην διερευνήσουμε. Είναι φυσικό επακόλουθο ότι τα ποσοστά είναι διαφορετικά από ό,τι ήταν στο παρελθόν», επεσήμανε επιπλέον.

Ερωτηθείς για τις εργασίες που είναι προγραμματισμένες για το νέο έτος, ο κ. Παντελίδης είπε ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει στο νέο έτος μαθαίνοντας από την εμπειρία της και ελπίζοντας ότι και με αυξημένους ρυθμούς θα έχει και αυξημένες επιτυχίες και αυξημένη απόδοση των προσπαθειών της.

Ερωτηθείς αν η ελληνοκυπριακή πλευρά ζήτησε κάτι συγκεκριμένο από τη χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών, ο κ. Παντελίδης είπε πως δεν τέθηκε κάτι συγκεκριμένο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

«Ωστόσο ακολούθησε μια ιδιαίτερη συνάντηση του Προέδρου με τον κ. Έρχιουρμαν και δεν ξέρω ακριβώς ακόμη αν συζητήθηκαν συγκεκριμένοι τρόπο για να ενδυναμωθεί η Επιτροπή. Αλλά το γεγονός ότι περιλήφθηκαν δύο παράγραφοι για τη ΔΕΑ στο κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνάντηση είναι πολύ ευπρόσδεκτο και αποτελεί νομίζω ξεκάθαρη έκφραση υποστήριξης», κατέληξε ο κ. Παντελίδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ