Ο Αλέκος Τρυφωνίδης αναλαμβάνει νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών μετά την υπουργοποίηση Μουσιούττα

Η Δημοκρατική Παράταξη ανακοίνωσε την ανάληψη της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του κόμματος, Αλέκο Τρυφωνίδη. Ο κ. Τρυφωνίδης διαδέχθηκε τον βουλευτή Μαρίνου Μουσιούττα, ο οποίος διορίστηκε Υπουργός Εργασίας.

Σύμφωνα με τη ΔΗΠΑ, ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας του έργου που έχει παραχθεί μέχρι σήμερα και την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων έως τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, τον Απρίλιο.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο κ. Τρυφωνίδης περιέγραψε τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, την οδική ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη.

Μεταξύ των βασικών αξόνων που έθεσε είναι:

Βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσω αντιμετώπισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης στα αστικά κέντρα, ενίσχυσης της συνδεσιμότητας πόλεων–υπαίθρου, αναβάθμισης του οδικού δικτύου και προώθησης του θεσμού των σχολικών λεωφορείων.

Οδική ασφάλεια, με έμφαση στη μείωση των οδικών συγκρούσεων, τη βελτιστοποίηση του συστήματος φωτοεπισήμανσης, την επανεξέταση των εξώδικων προστίμων, την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν ελαττωματικά εξαρτήματα και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών σκούτερ.

Παρακολούθηση στρατηγικών έργων υποδομής, όπως το Λιμάνι Λάρνακας και το Κυπριακό Μουσείο, καθώς και η επίλυση προβλημάτων που προκαλούν καθυστερήσεις σε μεγάλα έργα ανά το νησί.

Προώθηση οικονομικής ανάπτυξης, με ενίσχυση πολιτικών που αφορούν τον τομέα των μεταφορών, της ναυτιλίας και των κατασκευών.

Ο κ. Τρυφωνίδης υπογράμμισε ότι η επίτευξη των στόχων της Επιτροπής απαιτεί συλλογική προσπάθεια, τονίζοντας τη σημασία συνεργασίας με τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα και τα αρμόδια υπουργεία. Όπως ανέφερε, η περίοδος που διανύει η χώρα είναι κρίσιμη και η Επιτροπή θα εργαστεί «σκληρά και μεθοδικά» για να προωθήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον απερχόμενο Πρόεδρο της Επιτροπής, Μαρίνο Μουσιούττα, για το έργο που επιτέλεσε τα προηγούμενα χρόνια, ευχόμενός του κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα στο Υπουργείο Εργασίας.