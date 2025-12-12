Χριστοδουλίδης: «Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ θα προωθήσει τη διεύρυνση και τη στήριξη της Μολδαβίας»

Τη σημασία της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ σε καίρια ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας και ιδιαίτερα στη διεύρυνση, ανέδειξαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου, μετά τη σημερινή συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η επίσημη επίσκεψη της Προέδρου της Μολδαβίας είναι η πρώτη από Μολδαβό Πρόεδρο εδώ και 22 χρόνια, γεγονός που και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν ιστορικό.

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως αυτή η επίσκεψη λαμβάνει χώρα «σε μια πολύ σημαντική συγκυρία, μόλις 19 μέρες πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πρόσθεσε ότι ενημέρωσε την κα Σάντου «για τις προτεραιότητες και τις προετοιμασίες μας, ώστε να έχουμε μια αποτελεσματική προεδρία, με τη φιλοδοξία να συμβάλουμε ουσιαστικά στις προσπάθειες για μια πιο αυτόνομη, πιο ισχυρή και πιο ευημερούσα Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ισχυρό γεωπολιτικό εργαλείο, είναι αναπόσπαστο στοιχείο του οράματος της Προεδρίας μας», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως έχει αποδειχθεί διαχρονικά η σημασία, ο ρόλος της διεύρυνσης αλλά και το γεγονός ότι αποτελεί μιας κινητήρια δύναμη για μεταρρυθμίσεις, για πρόοδο και ευημερία.

Ανέδειξε επίσης την εμπειρία της Κύπρου ως κράτους μέλους.

«Ως ένα από τα μικρότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ανατολικότερο άκρο, ως μια χώρα υπό κατοχή, έχουμε επωφεληθεί σε τεράστιο βαθμό από αυτήν τη διαδικασία ένταξης». Πρόσθεσε ότι η ένταξη είχε «ουσιαστικό, πολυδιάστατο αντίκτυπο» σε όλους τους τομείς, από την οικονομία και την κοινωνία μέχρι τον τουρισμό και τις μεταφορές, ανοίγοντας παράλληλα νέους ορίζοντες στους Κύπριους πολίτες.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξέφρασε την επιθυμία η Μολδαβία να απολαύσει σύντομα ανάλογα οφέλη.

«Στόχος και επιδίωξη, βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας είναι αυτά τα οφέλη να τα απολαμβάνουν στο πολύ σύντομο μέλλον και ο λαός της Μολδαβίας». Υπενθύμισε ότι από 1η Ιανουαρίου 2026 η Μολδαβία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα δωρεάν περιαγωγής, «ένα απτό παράδειγμα των θετικών που προκύπτουν μέσα από την ενταξιακή διαδικασία».

Ο Πρόεδρος συνεχάρη την κα Σάντου «για την αξιοθαύμαστη προσήλωση» της Κυβέρνησής της στις μεταρρυθμίσεις, παρά τις εξωτερικές πιέσεις και τις «καθημερινές υβριδικές απειλές». Τόνισε ότι ο λαός της Μολδαβίας… δείχνει ξεκάθαρα… ότι πραγματικά επιθυμεί, αλλά πολύ περισσότερο αξίζει να αποτελέσει μέρος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας.

Επιβεβαίωσε ακόμη τη σταθερή και ουσιαστική υποστήριξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας και τη βούληση να προωθηθεί «η ατζέντα της διεύρυνσης κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας».

«Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το επόμενο εξάμηνο να υπάρξουν ουσιαστικά θετικά αποτελέσματα που θα φέρουν τη Μολδαβία πιο κοντά στον κοινό μας στόχο», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, υπενθύμισε τις συχνές επαφές των τελευταίων δυόμιση ετών και σημείωσε ότι υπάρχει πολιτική βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, η εκπαίδευση, η αστυνομική συνεργασία, οι μεταφορές και η ενέργεια, με συμφωνίες να προωθούνται άμεσα.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τη Μολδαβία για τη θέση της σε σχέση με το Κυπριακό και τις προσπάθειες για τερματισμό της κατοχής πάντα στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Η Κυπριακή Προεδρία… θα σταθεί δίπλα στη Μολδαβία, όχι με λόγια αλλά με συγκεκριμένες ενέργειες, με συγκεκριμένες πράξεις», τόνισε, εκφράζοντας ετοιμότητα για καθοριστική και ουσιαστική στήριξη της ενταξιακής της πορείας.

Σάντου: Ελπίζουμε ότι η Κύπρος θα προωθήσει μια αξιόπιστη και φιλόδοξη ατζέντα διεύρυνσης

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Μολδαβίας εξέφρασε τη χαρά της που βρίσκεται στην Κύπρο λίγο πριν από την ανάληψη της Προεδρίας από τη Λευκωσία, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες «είναι ενωμένες από την ίδια φιλοδοξία: μια ήπειρο ενιαία, ελεύθερη, ασφαλή και ευημερούσα».

Σημείωσε ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται «σε μια σημαντική στιγμή για την Ευρώπη και για τις διμερείς μας σχέσεις», εκφράζοντας την ελπίδα πως θα δώσει «νέα ώθηση στην εμβάθυνση των δεσμών μας και στη δυναμικότερη συνεργασία μας».

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Μολδαβίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, περιλαμβανομένων των διμερών σχέσεων, της ενταξιακής διαδικασίας της Μολδαβίας, της περιφερειακής ασφάλειας και της «κοινής υποστήριξης και αλληλεγγύης προς την Ουκρανία». Οι συνομιλίες, όπως είπε, ήταν «στρατηγικές και ενθαρρυντικές».

Η Μολδαβή Πρόεδρος υπογράμμισε την κρίσιμη φάση στην οποία εισέρχεται η χώρα της στην πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κυπριακή Προεδρία.

Ανέφερε ότι μετέφερε στον Κύπριο Πρόεδρο τη «ισχυρή ελπίδα» της Μολδαβίας ότι η Κύπρος, ως επερχόμενη Προεδρία, θα προωθήσει μια αξιόπιστη και φιλόδοξη ατζέντα διεύρυνσης.

«Μια ατζέντα που να αποφέρει θέρμη, δύναμη και σταθερότητα σε ολόκληρη την ήπειρο και να δείχνει ότι η ευρωπαϊκή υπόσχεση παραμένει ζωντανή για όσους εργάζονται γι’ αυτήν», είπε.

Για τη Μολδαβία, η ένταξη στην ΕΕ δεν είναι μόνο στρατηγικός στόχος, πρόσθεσε, αλλά «το σημαντικότερο εθνικό έργο από την ανεξαρτησία μας», περιγράφοντάς την ως στρατηγική επιβίωσης όσο ένας επιτιθέμενος συνεχίζει να απειλεί την κυριαρχία μας.

Υπογράμμισε ότι η Κύπρος κατανοεί καλύτερα από πολλούς τι σημαίνει να χτίζεις ανθεκτικότητα, να υπερασπίζεσαι την κυριαρχία σου και να βασίζεσαι στη δύναμη της ευρωπαϊκής κοινότητας, προσθέτοντας ότι η Μολδαβία αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις.

Τονίζοντας ότι η ΕΕ ωφελείται από την ένταξη της Μολδαβίας, σημείωσε πως η διεύρυνση ενισχύει διαρκώς την Ένωση.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση επωφελείται από μια ισχυρότερη, πιο σταθερή, πιο δημοκρατική Μολδαβία, αγκυροβολημένη στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η διεύρυνση έχει καταστήσει πάντοτε την Ένωση πιο ασφαλή, πιο ευημερούσα και πιο ικανή να ενεργεί παγκοσμίως. Η Μολδαβία θέλει να προσθέσει σε αυτή τη δύναμη».

Αναφερόμενη στη στήριξη που πρόσφερε η Μολδαβία στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, σημείωσε ότι με πληθυσμό 2,5 εκατομμυρίων η χώρα διαχειρίστηκε «πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες που πέρασαν τα σύνορά μας, με περίπου 100 χιλιάδες να βρίσκουν ένα σπίτι».

Επισήμανε επίσης τη συμβολή της Μολδαβίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια μέσω ειρηνευτικών αποστολών, μηχανισμών πολιτικής προστασίας και δράσεων κατά των υβριδικών απειλών.

Σε εσωτερικό επίπεδο, ανέφερε ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα «παράθυρο ευκαιρίας… επείγον όχι μόνο για τη Μολδαβία αλλά και για την Ευρώπη», καθώς Προεδρία, Κοινοβούλιο και Κυβέρνηση είναι ευθυγραμμισμένα σε μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μεταρρυθμίσεων.

Η προώθηση της ενταξιακής διαδικασίας τώρα, είπε, «ενισχύει το ανατολικό σύνορο της ΕΕ, ενδυναμώνει την ασφάλεια της Ουκρανίας και αποτρέπει κακόβουλους δρώντες από το να εκμεταλλευτούν τον επερχόμενο εκλογικό κύκλο για να σύρουν τη χώρα πίσω στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας».

Επανέλαβε την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησής της στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων.

«Επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις, ενισχύουμε το κράτος δικαίου, ευθυγραμμίζουμε την οικονομία μας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητά μας και προωθούμε σταθερότητα στην ευρωπαϊκή μας πορεία», είπε.

Η Πρόεδρος της Μολδαβίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τον «εποικοδομητικό διάλογο» και για την προθυμία της Κύπρου να στηρίξει έναν οδικό χάρτη Προεδρίας που περιλαμβάνει την προώθηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας της.

«Καθώς η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, είμαι βέβαιη ότι η συνεργασία μας θα βαθύνει και ότι μαζί μπορούμε να προωθήσουμε το όραμα μιας ισχυρότερης, ασφαλέστερης και πιο ενωμένης Ευρώπης», είπε. Πρόσθεσε ότι η Μολδαβία είναι έτοιμη να συμβάλει και να προχωρήσει.

«Γνωρίζουμε τι σημαίνει η πατρίδα σου να είναι διαιρεμένη», δήλωσε την Παρασκευή η Πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η κ. Σάντου, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, μετέβησαν την Παρασκευή στο Δημαρχείο Λευκωσίας και περιηγήθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της περιήγησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς για τη στήριξη της Μολδαβίας στο Κυπριακό, είπε ότι ευχαρίστησε την Πρόεδρο για τη διαχρονική στάση τους στο Κυπριακό.

Η Μολδαβία, είπε, στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη λύση εντός του πλαισίου των ψηφισμάτων των ΗΕ και την ίδια στιγμή και της ΕΕ, «γι' αυτό γίνεται και αυτή η μεγάλη προσπάθεια από πλευράς της χώρας για να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ ως μια διέξοδος, μια ασφαλιστική δικλείδα για το μέλλον της χώρας».

Η κ. Σάντου ερωτηθείσα για το Κυπριακό, είπε ότι η Μολδαβία αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα και «γνωρίζουμε τι σημαίνει η πατρίδα σου να είναι διαιρεμένη, γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι».

Πρόσθεσε ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να τυγχάνει σεβασμού και πρέπει να λύνουμε τα προβλήματα ειρηνικά.

«Είναι πολύ λυπηρό που συμβαίνει αυτό. Οι άνθρωποι πρέπει να ζουν μαζί στη χώρα τους», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ