Εθνικό Συμβούλιο: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για την τριμερή συνάντηση με Έρχιουρμαν και Ολγκίν

Στόχος το συντομότερο δυνατόν να συγκληθεί η επόμενη διευρυμένη διάσκεψη στην παρουσία των εγγυητριών δυνάμεων, για να γίνει συζήτηση επί της ουσίας, και ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, δήλωσε την Παρασκευή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά την συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σημείωσε ότι έγινε «μια πολύ εποικοδομητική, ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για τα διαμειφθέντα χθες, αλλά πολύ περισσότερο για τα επόμενα μας βήματα προς την επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλος από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί».

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την απογευματινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, υπό την Προεδρία του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία τόσο για τη χθεσινή κοινή συνάντηση που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στην παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, για τη χθεσινή συνάντηση που είχε με τον Ειδικό Απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιοχάνες Χαν, καθώς και για το αποτέλεσμα της χθεσινής «πολύ σημαντικής συνάντησης», με το ανακοινωθέν, το οποίο έχει εκδοθεί από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών.

Αναφερόμενος στο ανακοινωθέν, ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι «περιείχε μια πολύ σημαντική αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Μια αναφορά που από τον Οκτώβριο του 2020 απουσίαζε». «Και αυτό είναι κάτι το οποίο όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου έχουν σημειώσει με ικανοποίηση, γιατί ακριβώς αναγνωρίζουν τη σημασία, αλλά και την αξία αυτής της αναφοράς και της επαναφοράς της θωράκισης στο διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις επαφές που πρόκειται να έχει το επόμενο διάστημα η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Σημείωσε ότι η κ. Ολγκίν σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα και αναφέρθηκε στην προγραμματισμένη συνάντησή της με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και ακολούθως με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, «ενώ ακολούθως θα μεταβεί στην Άγκυρα για συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών».

Αντίστοιχες επαφές έχει πραγματοποιήσει και θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα και ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Χαν, είπε, «στην προσπάθεια ενεργοποίησης και συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών».

«Στόχος είναι το συντομότερο δυνατόν - και αυτή είναι η δική μας επιδίωξη - να συγκληθεί η επόμενη διευρυμένη διάσκεψη στην παρουσία των εγγυητριών δυνάμεων, για να γίνει συζήτηση επί της ουσίας, για να γίνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα, το μεγάλο αποφασιστικό βήμα προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, πάντοτε εντός του συμφωνημένου πλαισίου, όπως αυτό καθορίζεται σε όλα τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες, το κεκτημένο και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε ο κ. Λετυμπιώτης.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι με δηλώσεις του ο κ. Έρχιουρμαν είπε πως με την αναφορά σε πολιτική ισότητα στο χθεσινό κοινό ανακοινωθέν δεν σημαίνει ότι αποκηρύσσει τη θέση για κυριαρχία δύο συνιστώντων κρατών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ο ορισμός της πολιτικής ισότητας από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ανάγεται από το 1991 και είναι σαφής».

Πέραν τούτου, σημείωσε, «αντιλαμβάνεστε ότι, χωρίς καμία διάθεση να μπούμε σε δημόσια συζήτηση, γιατί δεν είναι μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις που μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος, αν πράγματι είναι αυτό που επιθυμούμε - θεωρούμε, και διατηρούμε αυτή την προσέγγιση, ως πολύ θετική, τη χθεσινή αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και αυτό διαφαίνεται και μέσα από τις τοποθετήσεις των μελών του Εθνικού Συμβουλίου».

Όμως, συνέχισε, «μια προσέγγιση την οποία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν μπορεί ούτε είναι λογικό να υπάρχει επιλεκτική ή αποσπασματική επιλογή ή ανάγνωση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή του διεθνούς δικαίου».

«Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί (να είναι) ούτε μια ουδέτερη ούτε μια κενή αναφορά. Είναι μια αναφορά η οποία εδράζεται στην ιστορική και πολιτική συνέχεια του Κυπριακού και είναι μια αναφορά την οποία χαιρετίζουμε», είπε, προσθέτοντας ότι είναι μια αναφορά και «μια προσήλωση στο διεθνές δίκαιο την οποία επιδιώκουμε, την οποία θεωρούμε ως θωράκιση, την οποία θεωρούμε ως πυξίδα, την οποία θεωρούμε ως τον μόνο δρόμο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και οριστικά την επίλυση του Κυπριακού».

Και αυτή η σωστή επαναφορά του Κυπριακού στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε, «είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα μας στην επανένωση, είναι αυτή που μπορεί να ανοίξει τις προοπτικές της Κυπριακής Δημοκρατίας». Ο Εκπρόσωπος σημείωσε ότι «είναι πολύ σημαντική, επίσης» και η προοπτική που έχει δώσει χθες ο κ. Χαν μέσα από την ευρωπαϊκή πτυχή του Κυπριακού, «μια ευρωπαϊκή πτυχή που είναι αυτονόητη και είναι στον βαθύ πυρήνα των συζητήσεων που θα έχουμε το επόμενο διάστημα».

Πηγή: ΚΥΠΕ