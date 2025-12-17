Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Columbia Beach Wonderland: Μαγικές γιορτές δίπλα στη θάλασσα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Μια χριστουγεννιάτικη εμπειρία για όλη την οικογένεια, στηρίζοντας το «Ένα όνειρο Μια ευχή»

Από τις 19 Δεκεμβρίου έως την 1η Ιανουαρίου, το Columbia Beach θα καλωσορίσει για πρώτη χρονιά το Columbia Beach Wonderland, μια μαγική χριστουγεννιάτικη εμπειρία γεμάτη λάμψη και μαγεία, που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους και παράλληλα στηρίζει τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή»

Το αγαπημένο παραθαλάσσιο εστιατόριο θα μεταμορφωθεί σε έναν παραμυθένιο κόσμο, με ξύλινα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια, λαμπερά στολίδια και εντυπωσιακές διακοσμήσεις που δημιουργούν το ιδανικό γιορτινό σκηνικό, πλαισιωμένο από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζεστό κρασί, γιορτινά ροφήματα και λιχουδιές και εκλεκτά γλυκά από το Columbia Confectionery, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη γεύση και μαγεία στην εμπειρία τους.

Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου, στις 15:00, με ζωντανή ραδιοφωνική σύνδεση. Οι μικροί επισκέπτες θα συμμετάσχουν σε εργαστήρια χειροτεχνίας και face painting, ενώ στον χώρο θα βρίσκεται και ο Άγιος Βασίλης για να μοιράσει δώρα. Η εναρκτήρια εκδήλωση θα κλείσει με χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τα παιδιά του Limassol Theatre Art School, δημιουργώντας την πιο ζεστή και μαγική ατμόσφαιρα.

Από τις 20 Δεκεμβρίου έως την 1η Ιανουαρίου, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν καθημερινά, παιδικά εργαστήρια χειροτεχνίας, face painting, χριστουγεννιάτικα κάλαντα και πολλές εκπλήξεις. Το βράδυ της Παραμονής Χριστουγέννων, ζωντανή jazz μουσική θα ντύσει το Columbia Beach, προσφέροντας μια κομψή γιορτινή εμπειρία με τη συνοδεία ενός εκλεκτού festive set menu. Η Παραμονή Πρωτοχρονιάς θα κορυφωθεί με ένα συναρπαστικό πάρτι, με πυροτεχνήματα, γεμάτο μουσική και χορό για μια αξέχαστη υποδοχή του νέου έτους.

Το Columbia Beach Wonderland θα δημιουργήσει μια αξέχαστη γιορτινή εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το σημαντικό έργο του «Ένα όνειρο Μια ευχή», πραγματοποιώντας ευχές παιδιών με καρκίνο και συναφείς παθήσεις.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Columbia Beach Wonderland ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις
info@columbia-beach.com
Book Online
+357 25 321 500

