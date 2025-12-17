Πότε θα στερέψουν τα βενζινάδικα – Γιατί «τελειώνουν» η βενζίνη και το diesel, τι θα τα αντικαταστήσει

Η αυτοκίνηση έχει αποδείξει διαχρονικά ότι αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και μεταβαλλόμενους τομείς της παγκόσμιας βιομηχανίας. Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις και οι περιβαλλοντικές πιέσεις έχουν κατά καιρούς ανατρέψει δεδομένα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αυτονόητα.

Καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις αυτές διαδραμάτισε η κλιματική αλλαγή. Η διαπίστωση ότι το μοντέλο κινητικότητας των προηγούμενων δεκαετιών δεν ήταν περιβαλλοντικά βιώσιμο οδήγησε στην ανάγκη ενός ριζικού επαναπροσδιορισμού του πλαισίου λειτουργίας της αυτοκίνησης.

Σε πρώτο στάδιο, η αυτοκινητοβιομηχανία επένδυσε στη δημιουργία αποδοτικότερων κινητήρων εσωτερικής καύσης, μικρότερου κυβισμού αλλά αυξημένης θερμικής απόδοσης, με τα σύνολα αυτά να προσφέρουν επιδόσεις αντίστοιχες του παρελθόντος, διατηρώντας παράλληλα χαμηλές τις εκπομπές ρύπων.

Τα τελευταία χρόνια, η στάση των θεσμών άλλα και των κατασκευαστών στοχεύει εσκέμμενα προς την ηλεκτροκίνηση , και παρά το γεγονός πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε συζητήσεις για πιθανή αναβολή της απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης που έχει προγραμματιστεί για το 2035, το τελικό αποτέλεσμα δύσκολα θα αλλάξει ουσιαστικά.

Ανεξαρτήτως χρονοδιαγράμματος ή πρόσεγγισης, η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο κινητικότητας θεωρείται αναπόφευκτη, επηρεάζοντας καθοριστικά και τον ρόλο των συμβατικών καυσίμων, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα στα πρατήρια.

Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται εντατικά από την Ε.Ε. είναι η σταδιακή υιοθέτηση βιοκαυσίμων και συνθετικών καυσίμων. Πρόκειται για καύσιμα που παράγονται μέσω προηγμένων επιστημονικών διεργασιών και μπορούν να προσφέρουν παρόμοια ενεργειακή απόδοση με τη βενζίνη και το diesel, με σημαντικά χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα.

Η προοπτική αυτή σημαίνει ότι, μετά τις επίσημες αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών, τα εν λόγω καύσιμα θα αρχίσουν να κάνουν ολοένα και πιο συχνά την εμφάνισή τους στα πρατήρια, αρχικά πλάι στη βενζίνη 95, 98 και 100 οκτανίων και, σε βάθος χρόνου, ενδεχομένως στη θέση τους.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν συνεπάγεται την άμεση εξαφάνιση της βενζίνης και του diesel από την αγορά. Αντίθετα, αναμένεται μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία τα εναλλακτικά καύσιμα θα συνυπάρχουν με τα συμβατικά, έως ότου –βάσει των κανονισμών που θα επιβληθούν– αποτελέσουν τη βασική επιλογή.

Ουσιαστικά, τα βιοκαύσιμα και τα συνθετικά καύσιμα προορίζονται να λειτουργήσουν ως «γέφυρα» προς την πλήρη επικράτηση της ηλεκτροκίνησης, σε περίπτωση που τα ορυκτά καύσιμα περιοριστούν ή απαγορευθούν πλήρως στο μέλλον.

Μέχρι τότε, βέβαια, οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αφού ορισμένοι κινητήρες μπορεί να μην είναι συμβατοί με τα νέα αυτά καύσιμα που αναμένεται να δούμε στα πρατήρια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι κινητήρες που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για βενζίνη υψηλών οκτανίων (98 ή 100), λόγω υψηλής συμπίεσης, υπερτροφοδότησης ή ειδικού προγραμματισμού για αντοχή στην προανάφλεξη, και οι οποίοι μπορεί να υποφέρουν σημαντικά, αν η χρήση εναλλακτικών καυσίμων πραγματοποιείται χωρίς τεχνικές προσαρμογές.

carandmotor.gr