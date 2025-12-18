Υποψήφιος βουλευτής με το ΑΛΜΑ ο Δημήτρης Παπαδάκης – Εισήγηση ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου της ΑΙΧΜΗΣ

Πολύ κοντά σε συμφωνία για κάθοδο στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου με την ΑΙΧΜΗ του Δημήτρη Παπαδάκη βρίσκεται το κίνημα ΑΛΜΑ.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και αν το Κεντρικό Συμβούλιο της ΑΙΧΜΗΣ ανάψει το πράσινο φως τότε ο Δημήτρης Παπαδάκης θα κατέλθει με το ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Παπαδάκης ακόμη δεν αποφάσισε σε ποια επαρχία θα κατέλθει υποψήφιος και έχει ενώπιον του τρεις επιλογές. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κατέλθει στην επαρχία Λευκωσίας, αλλά γίνονται σκέψεις για την Αμμόχωστο και τη Λεμεσό.

Πηγή εντός του κεντρικού Συμβουλίου της ΑΙΧΜΗΣ δήλωσε στον «Π» ότι δεν υπάρχει εισήγηση για προσχώρηση του κινήματος στο ΑΛΜΑ. Αντίθετα, το κίνημα ΑΙΧΜΗ θα διατηρήσει την αυτονομία του. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν ακόμη δύο μέλη της ΑΙΧΜΗΣ που ενδιαφέρονται για να κατέλθουν με το ψηφοδέλτιο του κινήματος ΑΛΜΑ.

Τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου του κινήματος ΑΙΧΜΗ στις 10 Ιανουαρίου, όπου θα τεθεί προς συζήτηση η εισήγηση για συμπόρευση με το ΑΛΜΑ.

Δέκα υποψήφιοι από ΑΛΜΑ

Ακόμη δέκα υποψήφιους για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανακοίνωσε χθες το ΑΛΜΑ, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και πρώην στελέχη του ΔΗΣΥ, του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ.

Συγκεκριμένα, η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του κινήματος «ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο», ανακοίνωσε πέντε υποψήφιους βουλευτές στην επαρχία Λευκωσίας. Πρόκειται για τους Μιχάλης Ιερείδης, Χριστίνα Ιωάννου, Κύπρος Κυπριανού, Μιχάλης Νικηφόρου και Μιχάλης Παντελίδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μιχάλης Ιερείδης προέρχεται από την ΕΔΕΚ και υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Επίσης, ο Μιχάλης Νικηφόρου ήταν μέλος του ΔΗΣΥ ο οποίος διεκδίκησε θέση στο Πολιτικό Γραφείο του κόμματος το 2023 ενώ εκλέχθηκε κοινοτάρχης Άλωνας στις τελευταίες τοπικές εκλογές. Οι κ. Νικηφόρου εργάζεται στην Ελεγκτική Υπηρεσία ως επιτηρητής κατασκευαστικών έργων με απόσπαση από Τμήμα Δημοσίων Έργων. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι Μιχάλης Νικηφόρου συνδέεται φιλικά με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη από το 1998 και ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές του κινήματος ΑΛΜΑ.

Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του κινήματος ανακοίνωσε και δύο υποψήφιους στην επαρχία Λεμεσού. Πρόκειται για την Μπόρκα Γκροτζανόβσκα και τον Ανδρέα Χειμωνίδη, ο οποίος υπήρξε υποψήφιος βουλευτής Κερύνειας με το ΑΚΕΛ το 2016 ενώ στο παρελθόν διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ.

Για την επαρχία Αμμοχώστου ανακοινώθηκε το όνομα της δικηγόρου Μαρίας Θεριστή, η οποία είναι και ραδιοφωνική παραγωγός ενημερωτικών και πολιτιστικών εκπομπών. Ενώ για την επαρχία Κερύνειας ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες της Κατερίνας Παπαραδαμάνθους και του Γρηγόρη Νεοκλέους. Η κ. Παπαραδαμάνθους προέρχεται από την ΕΔΕΚ και υπήρξε μέλος του κινήματος ΑΙΧΜΗ του τέως ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη.