Στρατηγική αυτονομία της ΕΕ η πρώτη προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, λέει ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Η ενίσχυση της μεγάλης προσπάθειας για επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, επεσήμανε, αναφερόμενος στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις το πρωί της Παρασκευής μετά την ολονύχτια συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας από την Κυπριακή Δημοκρατία και ανακοίνωσε ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, «μετά και από δική μας παρότρυνση, θα επισκεφθεί χώρες της περιοχής μετά τις 7 του Γενάρη που θα βρίσκεται στην Κύπρο για την τελετή έναρξης της Προεδρίας μας».

Η ανάληψη της προεδρίας γίνεται «σε μια καθοριστική και θα έλεγα δύσκολη συγκυρία, όπως απέδειξε και η αποψινή (σσ: χθεσινή) νύχτα», δήλωσε ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα, «τις διαφορετικές απόψεις, τις διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά και την ανάγκη ως Προεδρία να βρούμε τη χρυσή τομή, να βρούμε λύσεις και από κοινού να προχωρήσουμε μπροστά».

Σχετικά με τα θέματα που θα απασχολήσουν την Προεδρία, σημείωσε ότι «έχουμε το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, έχουμε τα θέματα της ανταγωνιστικότητας, τα θέματα που αφορούν την Ουκρανία, θέματα που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια. Εχουμε τα θέματα της διεύρυνσης, της μετανάστευσης».

Τόνισε ότι «όλα αυτά είναι μόνο μερικά από τα θέματα, στα οποία η Προεδρία μας θα κληθεί, όχι απλά να διαχειριστεί, αλλά επαναλαμβάνω να βρει λύσεις, για να προχωρήσει περισσότερο η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι «η ενίσχυση της μεγάλης προσπάθειας για επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας» και όσα προανέφερε εμπίπτουν «στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ Ένωσης και την προσπάθειά της να ηγείται των εξελίξεων και όχι απλά να ακολουθεί».

Τόνισε περαιτέρω ότι «δεν έχουμε ως Κυβέρνηση σε σχέση με τη στρατηγική αυτονομία, καμία αμφιβολία ότι μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι στρατηγικά αυτόνομη, σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία».

Δεύτερος πυλώνας, είπε, η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, που «αφορά την ουσιαστική αλλά και θεσμική ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής». Πρόσθεσε πως η ΕΕ έχει «κοινές προκλήσεις, κοινά στρατηγικά συμφέροντα. Αποτελεί σημείο ενδεχόμενης σύγκλισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε σαφώς περισσότερα, να θεσμοθετήσουμε τη συνεργασία μας, αλλά και να αποδείξουμε στην πράξη αυτό που λέμε συχνά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μια οπτική 360 μοιρών».

Η Κύπρος, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είναι το κράτος μέλος «που μπορεί να ηγηθεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής της προσπάθειας, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική μας θέση αλλά και τις άριστες διμερείς μας σχέσεις με όλα τα κράτη της περιοχής».

Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, «μετά και από δική μας παρότρυνση, θα επισκεφθεί χώρες της περιοχής μετά τις 7 του Γενάρη όπου θα βρίσκεται στην Κύπρο για την τελετή έναρξης της Προεδρίας μας».

«Τρίτη βασική μας προτεραιότητα είναι να δώσουμε πειστικές και μόνιμες απαντήσεις σε θέματα της καθημερινότητας, θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών», δήλωσε.

«Αναφέρομαι, ανάμεσα σε άλλα, στο στεγαστικό, στο κόστος της ενέργειας, την προστασία των παιδιών μας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέματα υγείας και θέματα παιδείας» τόνισε ο Πρόεδρος, τονίζοντας ότι «είμαστε λοιπόν έτοιμοι», ενώ υπογράμμισε πως οι προσδοκίες των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και των κρατών μελών είναι μεγάλες.

«Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα κερδίσουμε αυτό το μεγάλο στοίχημα, θα αποδείξουμε στην πράξη ακόμη περισσότερο τη διεθνώς αναγνωρισμένη αντίληψη για την Κυπριακή Δημοκρατία ως έναν αξιόπιστο, έναν προβλέψιμο, σοβαρό και αποτελεσματικό εταίρο», διαβεβαίωσε

«Περισσότερα για τις προτεραιότητές μας θα πούμε την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου στα Λεύκαρα, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και των προτεραιοτήτων και του λογότυπου της Προεδρίας μας, αλλά και όσων αφορούν την εθνική αυτή αποστολή», πρόσθεσε ο Πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη ότι το πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη της Προεδρίας, είχε αρκετές διμερείς συναντήσεις με αρχηγούς κυβερνήσεων σε σχέση με πρωτοβουλίες που θα ήθελαν να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, κάνοντας λόγο για «κάποιες κοινές δράσεις, κοινές πρωτοβουλίες» που έχουν συζητηθεί.

