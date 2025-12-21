Κυπριακό: Με ιδέες και εισηγήσεις, δηλώνει πανέτοιμος για μια πολυμερή ο Χριστοδουλίδης

Πανέτοιμος να παραστεί σε μια πολυμερή συνάντηση για το Κυπριακό υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ με συγκεκριμένες ιδέες και εισηγήσεις για το πώς πετυχαίνουμε το βασικό ζητούμενο που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών, δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του την Κυριακή στο περιθώριο της παρουσίασης των προτεραιοτήτων της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στα Λεύκαρα και κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι αυτό που θέλει να πει σε σχέση με το Κυπριακό, είναι πως έχει ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια μετά την ανάδειξη του κ. Έρχιουρμαν ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

«Εμείς, πραγματικά ελπίζουμε ότι αυτή η νέα προσπάθεια θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα, που δεν είναι τίποτε άλλο από την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που το 2017», είπε. «Ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Ένας είναι ο στόχος μας, η απελευθέρωση, η επανένωση της πατρίδας μας και προς αυτή την κατεύθυνση πράττουμε ό,τι είναι δυνατό» πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα πως πολύ σύντομα θα δημιουργηθούν οι συνθήκες από τουρκικής πλευράς, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή αυτή η πολυμερής συνάντηση και να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών.

«Θέλω να αναφέρω και δημόσια, το είπα και στην πρόσφατη κοινή συνάντηση που είχαμε στη Λευκωσία, ότι είμαι πανέτοιμος, όποτε μας καλέσει ο Γενικός Γραμματέας, να παραστώ με συγκεκριμένες ιδέες και εισηγήσεις για το πώς πετυχαίνουμε το βασικό ζητούμενο και το βασικό ζητούμενο είναι η επανέναρξη των συνομιλιών», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ