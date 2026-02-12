Η Celestyal ανακοινώνει νέες κρουαζιέρες για τη Ντόχα και το Άμπου Ντάμπι για το 2026

Η Celestyal ανακοίνωσε δύο νέες κρουαζιέρες Formula 1 για τη σεζόν 2026/27 στον Αραβικό Κόλπο.

Στις 27 Νοεμβρίου 2026, το Celestyal Journey, χωρητικότητας 1260 επιβατών, θα βρίσκεται στη Ντόχα, για μια κρουαζιέρα οκτώ διανυκτερεύσεων με θέμα τη Formula 1 της Ντόχα. Το πλοίο θα παραμείνει στο λιμάνι για τρεις νύχτες, επιτρέποντας στους επιβάτες να παρακολουθήσουν όλες τις προπονήσεις, τους προκριματικούς και τις εκδηλώσεις της ημέρας του αγώνα. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσει από τη Ντόχα και θα προσεγγίσει το Ντουμπάι των ΗΑΕ (με διανυκτέρευση), το Άμπου Ντάμπι, το νησί Sir Bani Yas των ΗΑΕ, και το Khalifa Bin Salman του Μπαχρέιν. Οι τιμές ξεκινούν από €729.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2026, το Celestyal Discovery, χωρητικότητας 1360 επιβατών, θα βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι των ΗΑΕ για μια κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων με θέμα τη Formula 1 του Άμπου Ντάμπι. Το πλοίο θα παραμείνει στο λιμάνι για τρεις νύχτες, επιτρέποντας στους επιβάτες να παρακολουθήσουν όλες τις προπονήσεις, τους προκριματικούς και τις εκδηλώσεις της ημέρας του αγώνα. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσει από το Άμπου Ντάμπι για μια κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αραβίας», με στάσεις στη Ντόχα του Κατάρ, το Ras Al Khaimah των ΗΑΕ και το Κασάμπ του Ομάν. Οι τιμές ξεκινούν από €779.

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλα τα γεύματα στα κυρίως εστιατόρια του πλοίου , αναψυκτικά, βασικό WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα. Εισιτήρια για τον αγώνα θα είναι διαθέσιμα για αγορά μέσω της Celestyal, ενώ τα ταξιδιωτικά γραφεία θα μπορούν να προ-εγγραφούν για διάθεση εισιτηρίων μέσω της ομάδας πωλήσεων της εταιρείας.

Το Celestyal Journey θα συνεχίσει την υπόλοιπη σεζόν του στον Αραβικό Κόλπο, πραγματοποιώντας μια νέα εκδοχή της κρουαζιέρας επτά διανυκτερεύσεων «Ημέρες Ερήμου» έως τον Μάρτιο του 2027, μετ’ επιστροφής, με αναχώρηση από τη Ντόχα και προσεγγίσεις στο Ντουμπάι (διανυκτέρευση), το Άμπου Ντάμπι, το νησί Sir Bani Yas και το Μπαχρέιν.

Το Celestyal Discovery, το οποίο θα δραστηριοποιείται επίσης μέχρι τον Μάρτιο του 2027, θα πραγματοποιεί τις κρουαζιέρες τριών, τεσσάρων και επτά διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αραβίας», με αφετηρία και επιστροφή στο Άμπου Ντάμπι και προσεγγίσεις στη Ντόχα, το Κασάμπ, το Ντουμπάι, το νησί Sir Bani Yas και το Ras Al Khaimah.

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Η επιστροφή στον Αραβικό Κόλπο για τρίτη συνεχόμενη σεζόν με τα δύο πλοία μας αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Celestyal και αντικατοπτρίζει σαφώς τη ζήτηση που συνεχίζουμε να παρατηρούμε για αυτή την περιοχή. Οι προηγούμενες κρουαζιέρες μας Formula 1 ήταν από τις πιο επιτυχημένες και πολυσυζητημένες που έχουμε πραγματοποιήσει ποτέ, συνδυάζοντας αθλητικές εκδηλώσεις παγκόσμιας κλάσης με συναρπαστικούς προορισμούς και την άνεση που προσφέρει η κρουαζιέρα ως τρόπος διακοπών.

«Αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική, οι νέες μας κρουαζιέρες Formula 1 για το 2026 στη Ντόχα και το Αμπού Ντάμπι προσφέρουν στους επισκέπτες ακόμη περισσότερο χρόνο στο λιμάνι, απρόσκοπτη πρόσβαση στις δράσεις του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου και την ευκαιρία να εξερευνήσουν σε βάθος τον Κόλπο, όλα αυτά σε συνδυασμό με την υψηλής ποιότητας εμπειρία με έμφαση στους προορισμούς που χαρακτηρίζει τη Celestyal.»

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το celestyal.com ή καλέστε το 211 1995176.