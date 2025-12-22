Έρχιουρμαν: "Οι Τ/κ δεν θα παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους για ασφάλεια, ισότητα και κυριαρχία"

"Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τους Τουρκοκύπριους, να σβήσει τα βάσανα τους ή να εμποδίσει τα παιδιά τους να γνωρίσουν σωστά την ιστορία τους, οι Τουρκοκύπριοι δεν θα παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους στην ασφάλεια, την ισότητα και την κυριαρχία", ανέφερε ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν σε ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στην κατεχόμενη Λευκωσία στο πλαίσιο «εβδομάδας αγώνα και μαρτύρων 21-25 Δεκεμβρίου».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης είπε επίσης ότι "τα βάσανα που βίωσε ο τουρκοκυπριακός λαός δεν μπορούν να ξεχαστούν" και ότι "τα δικαιώματά του στην ασφάλεια, την ισότητα και την κυριαρχία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης".

Ο κ. Έρχιουρμαν ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του στους «μάρτυρες και τους βετεράνους» που θυσιάστηκαν για να προστατεύσουν "την ύπαρξη, την τιμή και την ελευθερία των Τουρκοκυπρίων κατά τη διάρκεια του εθνικού αγώνα", όπως ανεφερε. Κάθε οικογένεια, πρόσθεσε, έχει έναν μάρτυρα, ή ακόμα και έναν αγνοούμενο ή έναν βετεράνο, και η ιστορία πρέπει να μεταδοθεί στα παιδιά και τους νέους, λέγοντας ότι είναι αδύνατο να γραφτεί το μέλλον χωρίς να γνωρίζουμε την ιστορία.

Πρόσθεσε ότι οι συνθήκες της περιόδου 1878 - 1960 απαιτούσαν από τους Τ/κ στο νησί να αγωνιστούν αφενός ενάντια στην αποικιακή κυριαρχία και αφετέρου ενάντια σε μια άλλη κοινότητα με «εθνικά ιδανικά».

Είναι αδύνατο, συνέχισε, να αγνοήσει τους Ζορλού, Πολατκάν και Αντνάν Μεντέρες, οι οποίοι διασφάλισαν ότι οι Τουρκοκύπριοι ήταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ως «ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους» στο νησί το 1960, αναφέροντας ότι η έννοια της «ισότητας» εκείνη την περίοδο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή υπό τις σημερινές συνθήκες.

«Δεν μπορούμε ποτέ να ξεπληρώσουμε το χρέος μας στους μάρτυρες, επειδή δεν είναι ένα χρέος που μπορεί να ξεπληρωθεί, αλλά πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό», ανέφερε.

Ο τουρκοκυπριακός «λαός», πρόσθεσε, πρέπει να ξεσηκωθεί για μια νέα αναγέννηση και υπάρχει η απαραίτητη πίστη για αυτό. «Κανείς δεν μπορεί να μας αγνοήσει, να μας κάνει να ξεχάσουμε τα βάσανα που έχουμε υπομείνει ή να εμποδίσει τα παιδιά μας να γνωρίσουν σωστά την ιστορία». Οι Τουρκοκύπριοι, είπε, δεν θα παραιτηθούν "από τα δικαιώματά τους στην ασφάλεια, την ισότητα και την κυριαρχία".

Στην εκδήλωση μίλησαν, επίσης, ο Τζελάλ Μπαγιάρ, πρόεδρος του «συνδέσμου μουτζαχεντίν TMT» και ο Γκιουρσέλ Μπενάν, πρόεδρος του «συνδέσμου οικογενειών μαρτύρων κι αναπήρων βετεράνων».

Ο Τζελάλ Μπαγιάρ υποστήριξε ότι όλες οι συγκρούσεις στην Κύπρο έλαβαν χώρα "λόγω της φιλοδοξίας της ελληνοκυπριακής πλευράς για ένωση". Για το Κυπριακό είπε ότι το πρόβλημα δεν ξεκίνησε το 1974 όπως λένε οι Ελληνοκύπριοι, η ελληνοκυπριακή πλευρά σφετερίζεται την Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και 62 χρόνια, και οι Τουρκοκύπριοι δεν θα αποτελέσουν ποτέ μειονότητα.

Ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, σε γραπτή του δήλωση ανέφερε ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την "κυριαρχία και τα εγγενή δικαιώματα" της «τδβκ». Ο αγώνας για την ύπαρξη και η διαδικασία οικοδόμησης «κράτους» του τουρκοκυπριακού «λαού» είναι ένας αγώνας που αξίζει να γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία, πρόσθεσε.

"Μετά τα βάσανα που υπέστησαν οι Τουρκοκύπριοι το 1963 και την επακόλουθη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν στη Βηρυτό το 1968 και συνεχίστηκαν στην Κύπρο αποκάλυψαν ξεκάθαρα τη διαφορά νοοτροπίας μεταξύ των δύο πλευρών από την αρχή", συνέχισε. «Ενώ η τ/κ πλευρά επιδίωκε μια συνεργασία βασισμένη στην ισότητα, την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια, η ε/κ πλευρά δεν θεώρησε ποτέ τους Τουρκοκύπριους ως ισότιμο λαό», ανέφερε.

Ο κ. Ουστέλ είπε ότι οι Ε/κ "βλέπουν τους Τ/κ ως μειονότητα κι αυτό δεν θ’ αλλάξει ποτέ"

Κατά τον ίδιο, «η διαφορά μεταξύ των πραξικοπηματιών και του Μακαρίου δεν ήταν στον στόχο, αλλά στη μέθοδο. Ο στόχος ήταν ο ίδιος: Η ένωση. Δηλαδή, η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο, η Τουρκία, χρησιμοποιώντας τα εγγυητικά της δικαιώματα που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες, ξεκίνησε την Επιχείρηση Ειρήνης το πρωί της 20ής Ιουλίου 1974. Αυτή η επιχείρηση όχι μόνο εμπόδισε την εξόντωση του τουρκοκυπριακού λαού, αλλά έφερε και ειρήνη στο νησί και δημοκρατία στην Ελλάδα», ισχυρίστηκε.

Κατά τον κ. Ουστέλ σήμερα το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη διαπραγματεύσεων, "είναι η έλλειψη πρόθεσης και μια νοοτροπία που απορρίπτει την ισότητα".

Σήμερα, συνέχισε, υπάρχει μία αλήθεια κι αυτή είναι ότι έχουν ένα κράτος στο οποίου ζουν με ασφάλεια.

«Θα αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις μαζί και, αν υπάρχουν λάθη, θα τα διορθώσουμε μαζί. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς κράτος, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό, δεν μπορούμε να υπάρχουμε χωρίς αυτό. Ούτε μπορούμε να ζήσουμε ως πρόσφυγες στο κράτος κανενός άλλου», ανέφερε ο Ουνάλ Ουστέλ.

Πηγή: ΚΥΠΕ